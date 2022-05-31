31 Mayıs 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: BAZI günler ayağınıza kadar gelen tekliflerin bilincinde olmuyorsunuz. Grup toplantılarında olan gezmelerinizde fazla para harcamaları yapıyorsunuz. Sonra gereksiz şikayetleriniz başlıyor.
BOĞA: KÜÇÜK olaylardan dolayı sakın kendinizi güvensizlik sendromuna sokmayın. Böyle bir durum, sizin işleriniz için en büyük tehlike demektir. Ortam gereği hızlı konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz.
İKİZLER: BUGÜN talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede; belirttiğiniz konularda bazı gecikmeler olabilir. İşinizle ilgili sizin isteğinizin dışında sorular sorulmasından hoşlanmıyorsunuz.