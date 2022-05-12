12 Mayıs 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Egonuzu ifade edemediğiniz zaman kaprisli oluyorsunuz. Sabırsız fakat, kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız.
Sizi seven arkadaşlarınızın olumlu destekleri sayesinde canlanma söz konusu.
BOĞA: Değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. Bugün inatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişileri üzebilir ve onları zor durumda bırakabilirsiniz.
İKİZLER: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz.
Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum getirmek isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz.