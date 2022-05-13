13 Mayıs 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: OLAYLARA pratik bir şekilde yaklaşıyor ve somut çözümler arıyorsunuz. Enerjiniz sayesinde, kişileri kolay bir şekilde ikna edebiliyorsunuz. Hatasız işler başarmak istiyor, paylaşımlara önem veriyorsunuz.
BOĞA: DÜŞÜNCELERİNİZİ tartarak yaşamı farklı yönlerinden görmeniz, bugün işe yarayacaktır.
Çevrenizi etkilemek için olaylara pratik çözümler getirmeniz sayesinde, etrafınızdaki işlerin akışı değişebilir.
İKİZLER: YAPACAĞINIZ atılımlarda çevresel faktörleri lehinize rahatlıkla kullanabileceksiniz.
İstediğiniz performansı sağlama konusunda zamana ihtiyacınız var. Bugün çekimser davranışlar sergileyebilirsiniz.