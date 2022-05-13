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    • Burçlar
    • 13.05.2022 08:47
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    • 13.05.2022 08:51
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    13 Mayıs 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    13 Mayıs 2022 Cuma günlük burç yorumları. Şartları sürekli eleştirerek bir yerlere gelmezsiniz.13 Mayıs 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 13 Mayıs 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: OLAYLARA pratik bir şekilde yaklaşıyor ve somut çözümler arıyorsunuz. Enerjiniz sayesinde, kişileri kolay bir şekilde ikna edebiliyorsunuz. Hatasız işler başarmak istiyor, paylaşımlara önem veriyorsunuz.

    BOĞA: DÜŞÜNCELERİNİZİ tartarak yaşamı farklı yönlerinden görmeniz, bugün işe yarayacaktır.
    Çevrenizi etkilemek için olaylara pratik çözümler getirmeniz sayesinde, etrafınızdaki işlerin akışı değişebilir.

    İKİZLER: YAPACAĞINIZ atılımlarda çevresel faktörleri lehinize rahatlıkla kullanabileceksiniz.
    İstediğiniz performansı sağlama konusunda zamana ihtiyacınız var. Bugün çekimser davranışlar sergileyebilirsiniz.

        YENGEÇ: KARŞI cinsi kolaylıkla etkiliyorsunuz.
        Zevklerinizde aşırıya kaçmak istemiyorsanız, arzularınıza gem vurmayı öğrenmelisiniz.
        Bugün partnerinizle aranızda önlemeyen bir heyecan fırtınası oluşacaktır.

        ASLAN: MADDESEL güven ihtiyacı içinde olsanız bile, çevrenize karşı bu duyguları hissettirmek istemiyorsunuz. Bugün, fırsatlar konusunda ısrarcı olmamalı ve karşınızdakilere saygı göstermeyi bilmelisiniz.

        BAŞAK: DUYGULARINIZDA bir çekimserlik söz konusu olabilir. Bugün karşılaşacağınız kişilerin fikirlerini kabul etme konusunda bocalayabilirsiniz. Düşüncelerinizi değiştirme konusunda sabit olacaksınız.

            TERAZİ: PARTNERİNİZLE birlikte ortak organizasyonlar içinde olacaksınız. Kendi duygularınızdan çok, onun hissettikleri önemli olacak. Enerjinizi rahat kullanacağınız ortamları seçmeniz, yanlış anlaşılabiliyor.

            AKREP: TOPLUMSAL hedefleriniz oldukça yüksek seyrediyor. Birçok kombinasyon işe imza atacaksınız. Hırslarınızı gizleme gereği duyabilirsiniz. Detayların ön plana çıkacağı bir gün. Kendinizi sorguluyorsunuz.

            YAY: FİNANS konularında girişimciliğinizi akıllıca kullanmak istiyor fakat yeniliklere karşı çekimser davranışlar içindesiniz.
            Bugün, inatçı tavırlarınızla bazı çevreleri karşınıza almanız oldukça mümkün.

                OĞLAK: ÇEVRENİZDE gelişen olaylara karşı tepkili davranmak istemeyebilirsiniz. Size yanlış gelen şeyleri de kabul etmek istemiyorsunuz.
                Çıkarlarınızı düşünmek ve düşüncelerinizi gizleme gereği duyabilirsiniz.

                KOVA: KOŞULLARINIZI değiştirme konusunda acele etmek istemiyor ve yeni projelere açık olmanıza rağmen, bugün çekimsersiniz.
                Finans konularında yatırımcı yönlerinizi ile olumlu sonuçlar alabilirsiniz.

                BALIK: DAVRANIŞLARINIZ yüzünden birçok iş fırsatını kaçırabilirsiniz. Size önerilen çalışmalar içinde farklı renkler yakalayabilir ve kendinizi mutlu edebilirsiniz. Şartları sürekli eleştirerek bir yerlere gelmezsiniz.
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                Haberler Burçlar 13 Mayıs 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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