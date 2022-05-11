Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 11.05.2022 10:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2022 10:36
    ABONE OL

    Merkür retrosu ne zaman bitecek? Mayıs ayı Merkür retrosu burçlara etkileri 2022 nelerdir? Merkür burcu neyi temsil eder? Kova, Balık, Aslan, Başak...

    Merkür retrosu hakkında aramalar hız kazandı. Merkür retrosu döneminin başlamasıyla birlikte astroloji takipçileri merkür retrosu hakkında araştırmalar yapıyor. Retro dönemlerinde burçların etkilendiği düşünülüyor ve bu nedenle retroların etkileri araştırılıyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitecek? Mayıs ayı Merkür retrosu burçlara etkileri 2022 nelerdir? Merkür burcu neyi temsil eder? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Merkür retrosu ne zaman bitecek?

    Merkür retrosunun etkisi ne olacak? Gezegenlerin hareketi sırasında astrolojide de değişiklikler yaşanıyor. Retro dönemlerinde gezegenlerin enerjisi yeteri kadar yansıtılamaz ve bir dizi aksaklıklar meydana gelir. Bu nedenle retro dönemleri arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitecek? Mayıs ayı Merkür retrosu burçlara etkileri 2022 nelerdir? Merkür burcu neyi temsil eder? İşte merak edilenler!

    MERKÜR RETROSU NEDİR?

    Merkür Retro'su yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denmektedir. Bir gezegenin geri harekette olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır.

    MERKÜR RETROSU ETKİLERİ NELERDİR?

    Merkür Retrosunun yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar. Merkür Retroları senede iki veya üç kez olabilir. İletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir.

    En önemlileri; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap ,senaryo ve yazılı kaynakları da yönetir. Merkür Retro'su İletişim gezeni varsayıldığı için, gündelik yaşantımızı bütünüyle etkileyebilir.

    Tüm burçlar aslında bakarsanız bundan az da olsa etkilenecektir. Diğer yandan hayatımızdaki karışıklığa son vermek için Merkür retrosu mükemmel bir zamandır. Her şey kötüye gidiyor gibi görünse de hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabileceğimiz bu dönemi iyi değerlendirmemiz gerekir. Merkür retrosu döneminde sık sık yanlış anlaşılmalar, iletişim kopuklukları ve aksaklıklar yaşanabilir. Ayrıca teknolojik aletlerde sorunlar yaşanabilir, bilgilerde sorun çıkabilir.

        MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

        Her yıl iki veya üç kez gerçekleşen Merkür Retrosu 2022 yılında 4 kez gerçekleşecek. En yakın Merkür Retrosunun 11 Mayıs ile 4 Haziran arasında gerçekleşemesi bekleniyor. 2022 Merkür Retrosu tarihleri:

        15 Ocak Merkür Retrosu

        11 Mayıs Merkür Retrosu

        10 Eylül Merkür Retrosu

        30 Aralık Merkür Retrosu

        11 MAYIS - 4 HAZİRAN MERKÜR RETROSU

        4 Haziran günü sona ermesi beklenen Merkür Retrosu, Boğa ve İkizler burcunda gerçekleşecek. 2022 yılının 2.retrosunda, yanlış anlaşılmalardan dolayı gerginlikler yaşanabilirken bazı iletişim becerilerinde körelme de gözlemlenebilir. Bu dönemde gerçekleşen tartışmalarda sert tavırlardan uzak durulmalıdır.

        11 Mayıs – 4 Haziran Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar:

        Kova

        Balık

        Aslan

        Başak

        11 EYLÜL - 3 EKİM MERKÜR RETROSU

        10 Eylül tarihinde Terazi burcunda meydana gelecek Merkür Retrosu, 3 Ekim günü Başak burcunda tamamlanacak. Bu dönemde çevrenizde ilişkiler, iş, ail eve arkadaşlık alanlarında iletişim problemleri yaşanabilir. Gerektiği durumlarda içinize kapanabilir veya soğuk bir iletişim tarzı benimseyebilirsiniz. 11 Eylül Merkür Retrosu, kararsızlıklar ve alınganlıklar yaşayabileceğiniz tehlikeli bir dönem olarak değerlendirilebilir.

        11 Eylül – 3 Ekim Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar:

        Yengeç

        Oğlak

        İkizler

        Yay

        07

        30 ARALIK - 19 OCAK MERKÜR RETROSU

        30 Aralık günü başlayacak 2022'nin son retrosu 19 Ocak 2023 tarihinde son bulacak. Gerileme döneminde bunalmış hissedebilir ve 2023 yılına kasvetli bir ruh haliyle giriş yapabilirsiniz. Retro döneminde yanlış anlaşılmalar, ruhsal bunalımlar ve tartışmalar gündemzinizde olabilir. Yakınlarınızı karşı daha hoşgörülü davranabilirsiniz.

        30 Aralık'ta Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar:

        Koç

        Terazi
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İsrail askerleri kadın gazeteciyi öldürdü
        Haberler Haberler Merkür retrosu ne zaman bitecek? Mayıs ayı Merkür retrosu burçlara etkileri 2022 nelerdir? Merkür burcu neyi temsil eder? Kova, Balık, Aslan, Başak...
            SON DAKİKA