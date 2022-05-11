11 Mayıs 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Genişleten gezegen Jüpiter, Koç burcuna geçiş yapıyor. Arap Dünyasında 2010 yılında yaşananlar hepimize "tarih tekerrürden ibarettir." dedirtecek. 19 Kasım 1954'te Akrep stelyumunda doğan Sisi yaşattığını yaşayabilir. Ülkemizin sanayi şehirleri gündeme gelebilir.
KOÇ
Bugünlerde işinizdeki otorite figürleri ile ters düşebilirsiniz.
Ayrıca maddi konularda da destek almakta zorluk çekebilirsiniz.
Dikkat edin...
BOĞA
Zamanınızı dedikodunuzu yapan kişilere değil yuvanıza ayırın...
Vaktinizi evinizin iç dekorasyonuna yönlendirerek huzuru bulabilirsiniz.