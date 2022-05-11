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    • Burçlar
    • 11.05.2022 09:05
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    • 11.05.2022 09:05
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    11 Mayıs 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    11 Mayıs 2022 Çarşamba günlük burç yorumları. Atılımlarınız ve sosyal çalışmalarınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. 11 Mayıs 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 11 Mayıs 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

    Hayatta tek bir başarısızlık vardır o da denememektir

    Astrogündem: Genişleten gezegen Jüpiter, Koç burcuna geçiş yapıyor. Arap Dünyasında 2010 yılında yaşananlar hepimize "tarih tekerrürden ibarettir." dedirtecek. 19 Kasım 1954'te Akrep stelyumunda doğan Sisi yaşattığını yaşayabilir. Ülkemizin sanayi şehirleri gündeme gelebilir.

    KOÇ
    Bugünlerde işinizdeki otorite figürleri ile ters düşebilirsiniz.
    Ayrıca maddi konularda da destek almakta zorluk çekebilirsiniz.
    Dikkat edin...

    BOĞA
    Zamanınızı dedikodunuzu yapan kişilere değil yuvanıza ayırın...
    Vaktinizi evinizin iç dekorasyonuna yönlendirerek huzuru bulabilirsiniz.

        İKİZLER
        Bir süredir üzerinizde baskı hissettiğiniz ve açmazda olduğunuzu düşündüğünüz konularda beklemediğiniz yerden gelecek bir yardım eli ile ferahlayabilirsiniz.

        YENGEÇ
        Bugünlerde hayatınızda radikal kararlar alarak yolunuza devam etme ihtiyacı yaşayabilirsiniz. Gemileri yakmadan önce düşünerek karar vermenizde fayda var.

        ASLAN
        Mutlu olacağınız ve herkese kendinizi en verimli şekilde ifade edeceğiniz bir dönemdesiniz. Aşk hayatınızla alakalı olarak yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz.

            BAŞAK
            Hayatınızı verimli şekilde yaşamak için gerekli adımları atabilirsiniz. Beklediğiniz sizi güvende hissettirecek iş teklifleri bugünlerde kapınızı çalabilir.

            TERAZİ
            Ev işleri ve ailesel meselelerinizi düzenlemek için uygun bir gündesiniz. Feng Shui bilgilerinden de faydalanıp genel kültür edinebileceğiniz bir süreçtesiniz.

            AKREP
            Bugünlerde karar almadan önce iki kere düşünün ve kendinizi her iki sonuca da hazırlayarak ihtimalleri değerlendirin.
            Başarı kaçınılmaz olacak.

                YAY
                Geçmişten gelen destekleriniz yerini kendi ayaklarınız üzerinde durmaya bırakabilir.
                Kendi gücünüzü ve hayata bakış açınızı yeniden keşfedeceğiniz günlerdesiniz.

                OĞLAK
                Bugün sabah saatlerinden başlayarak gün ortalarına kadar oldukça güzel haberler alacak ve insanların pozitif yorumlarına maruz kalacaksınız.

                KOVA
                Bugünlerde iş bağlamında yeni edinimler sağlayabilirsiniz.
                İnsanlardan yardım ve destek almaya açık olun ve sorunlarınızı sakin bir üslup ile çözün.

                    BALIK
                    Yaptığınız işlerin taktir edilmesi sizi ileriye yönelik daha da motive edecek.
                    Verdiğiniz kararların arkasında durabilme gücünü kendinizde bulabileceksiniz.
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                    Haberler Burçlar 11 Mayıs 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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