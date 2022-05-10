Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 10.05.2022 09:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.05.2022 09:02
    ABONE OL

    10 Mayıs 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    10 Mayıs 2022 Salı günlük burç yorumları. Atılımlarınız ve sosyal çalışmalarınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. 10 Mayıs 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 10 Mayıs 2022 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırma yapmak istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici bir konumdasınız.

    BOĞA: Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrolünüzü denetlemek zorundasınız.
    Bugün partnerinize meydan okuyabilirsiniz.
    Duygusallık ile akılcılığı karıştırmayı sevmiyorsunuz.

    İKİZLER: İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız.
    Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarılar sizi bekliyor. Bazı yakınlarınızın birliktelikleri kimlik kazanacak.

        YENGEÇ: Hızlı düşünceler içinde olacağınız için meraklı ve amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. İstenemeyen harcamalar da söz konusu.

        ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun. Derin düşünce ve planlar içindesiniz.

        BAŞAK: Bugün akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz.
        Grup arkadaşlarınızla fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacaksınız.

            TERAZİ: Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için, içinizde duyduğunuz kıpırdanmalara anlam veremiyorsunuz.

            AKREP: Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar, iş tekliflerini değerlendirebilirler. Engelleri aşacak cesarete sahipsiniz.

            YAY: İşyerinizde değişimler için uyumlu dönemdesiniz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapacaksınız.

                OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Yeni projelerin doğrultusunda, yeni organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler olacak.

                KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir gün. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve duygularınıza kurallar getireceksiniz.

                BALIK: Finans evinizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca adımlar atacaksınız. Atılımlarınız ve sosyal çalışmalarınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Ongun’un 107 bin liralık kayak tatili!
                Haberler Burçlar 10 Mayıs 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA