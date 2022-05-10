10 Mayıs 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırma yapmak istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici bir konumdasınız.
BOĞA: Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrolünüzü denetlemek zorundasınız.
Bugün partnerinize meydan okuyabilirsiniz.
Duygusallık ile akılcılığı karıştırmayı sevmiyorsunuz.
İKİZLER: İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız.
Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarılar sizi bekliyor. Bazı yakınlarınızın birliktelikleri kimlik kazanacak.