9 Mayıs 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
ANİ değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltabileceğini düşünerek sistemli yapınızı bozmamalısınız.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
BİRLİKTE çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Motivasyon gücünüzü kullanabilirsiniz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
PARTNERİNİZLE aranızda bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi size olumlu yansıyor.