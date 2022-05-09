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    • Burçlar
    • 09.05.2022 08:53
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    • 09.05.2022 08:56
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    9 Mayıs 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    9 Mayıs 2022 Pazartesi günlük burç yorumları. Maddi konularda yüksek hedefleriniz var ve olaylara bakış açınızda hiçbir esnekliğe asla izin vermiyorsunuz. 9 Mayıs 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 9 Mayıs 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    ANİ değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltabileceğini düşünerek sistemli yapınızı bozmamalısınız.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    BİRLİKTE çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Motivasyon gücünüzü kullanabilirsiniz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    PARTNERİNİZLE aranızda bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi size olumlu yansıyor.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        DOSTLARINIZLA yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz artacak. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyor, sabırlı davranıyorsunuz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        DUYGUSAL yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Bugün, birçok işiniz varken kalıcı değişimler yaşamaktan yanasınız.. Eski dostlarla buluşup zevk alacaksınız.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        DEĞİŞİMLERİN meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam tarzınız hızlıca gündeme geliyor. Takıntılarınız nedeniyle farklı olma duygusundan bir türlü kurtulmanız mümkün olamıyor.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Ortak çalışmalar içinde olduğunuzda huzursuzlaşıyorsunuz. Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği sizi rahatlatacak.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            ÖFKELERİNİZİ görsel yaşamaktan yanasınız. Yaşamı kendinize göre sorguluyor, olayları içinizde saklamaktan hoşlanmıyorsunuz. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            İKİLİ ilişkilerinizde istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, aniden huzursuzluk yaşamaya başlayabilirsiniz. Hayalleriniz ile idealleriniz arasında belli bir kalite dikkat çekiyor.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                KİŞİSEL olayları bir kenara bırakarak hayatınızla ilgili kararlar almalısınız. Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları, gurur meselesi yapabilirsiniz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                BUGÜN, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes aynı fikirde olmayabilir.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                FİNANS konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Maddi konularda yüksek hedefleriniz var ve olaylara bakış açınızda hiçbir esnekliğe asla izin vermiyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 9 Mayıs 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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