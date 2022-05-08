8 Mayıs 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde birçok değişim gündeme gelecektir. Kariyerinizi sorgulamak yerine değişen şartlara ayak uydurmaya çalışmalısınız. Sabırlı davranırsanız, kazanan hep sizi olacaksınız.
BOĞA: KARİYERİNİZLE ilgili hedeflerinizi en iyi ne şekilde saptayabilme becerisine sahip olacaksınız. Koşullarınızı doğru bir şekilde yönlendirmelisiniz. Ciddi bir çalışma içine gireceksiniz.
İKİZLER: BAZI kararlarınızı ertelememelisiniz. Söz verdiğiniz olaylara nedensiz bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Dengelerinizi korumak uğruna, taviz vermekte istemiyorsunuz.
Baş ağrılarınız olabilir.