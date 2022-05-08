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    • 08.05.2022 08:50
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    8 Mayıs 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    8 Mayıs 2022 Pazar günlük burç yorumları. Sosyal becerinizi arttırmak ve elinize geçecek fırsatları başkalarına kaptırmamalısınız. 8 Mayıs 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 8 Mayıs 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde birçok değişim gündeme gelecektir. Kariyerinizi sorgulamak yerine değişen şartlara ayak uydurmaya çalışmalısınız. Sabırlı davranırsanız, kazanan hep sizi olacaksınız.

    BOĞA: KARİYERİNİZLE ilgili hedeflerinizi en iyi ne şekilde saptayabilme becerisine sahip olacaksınız. Koşullarınızı doğru bir şekilde yönlendirmelisiniz. Ciddi bir çalışma içine gireceksiniz.

    İKİZLER: BAZI kararlarınızı ertelememelisiniz. Söz verdiğiniz olaylara nedensiz bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Dengelerinizi korumak uğruna, taviz vermekte istemiyorsunuz.
    Baş ağrılarınız olabilir.

        YENGEÇ: EŞİNİZİ ve sevgilinizi özgür bırakın ve sosyal yaşantısına eşlik etmeye çalışın.
        Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönemdesiniz. İlişkinizi gözden geçirmeniz gerekecektir.

        ASLAN: EŞİNİZ veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla görecek ve mutlu olacaksınız.
        Aşkta güç savaşına girmeyin.
        Daha çok çevresel ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz.

        BAŞAK: KARİYERİNİZLE ilgili planlarınızı doğru kullanmalısınız. Ertelediğiniz işler yeniden gündeme gelecektir. Kendinizle ilgili yapacağınız değişimlerde, yaşayacağınız gecikmeleri sorun yapmamalısınız.

            TERAZİ: FARKLI yaşamak istiyor ve bunu başaramayınca öfkenizi çevrenizden çıkarıyorsunuz.
            İş hayatınızda, kariyerli kişilerden alacağınız destek sayesinde başarılı pbir dönem geçireceksiniz.

            AKREP: İŞ seyahatleri yapacaksınız. Terfiler ve maaş artışları söz konusu olacak.. Aşk konusunda, hemen karar vermemeli ve kendinize zaman tanımalısınız. Mutlu bir dönem başlıyor.

            YAY: ENGELLERDEN nefret etmenize rağmen, sözel olarak kendinizi yeterince ifade edemediğiniz için, çevrenize çok çabuk kırılabiliyorsunuz. İçinizde bir çok kimsede olmayan saklı bir enerji var.

                OĞLAK: MADDİ durumunuz iyi görülüyor. Yeni tanışacağınız kişilerin, çevresel faktörlerinden beklenmedik bir şans kapınızı çalabilir. İlişkilerinizi doğru alanlarda kullanmanız gerekiyor.

                KOVA: SİZİN aklınıza gelenler, orijinal ve yaratıcı.
                İş arkadaşlarınızla yaşadığınız tezatlara aldırdığınız yok. Bugün duygusal yönlerinizle akılcılığınızı, kombine kullanacak ve başarılı olacaksınız.

                BALIK: HAYATINIZLA ilgili yaşayacağınız değişimlere hazırlıklısınız. Beklediğiniz durumlar sizi şaşırtmayacaktır. Sosyal becerinizi arttırmak ve elinize geçecek fırsatları başkalarına kaptırmamalısınız.
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                Haberler Burçlar 8 Mayıs 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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