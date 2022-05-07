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    • Burçlar
    • 07.05.2022 08:57
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    • 07.05.2022 08:57
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    7 Mayıs 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    7 Mayıs 2022 Cumartesi günlük burç yorumları. Mars içselliğinizi ortaya çıkarıyor. Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. 7 Mayıs 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 7 Mayıs 2022 Cumartesi günlük burç yorumları...

    Sıfırdan başlıyoruz

    Astrogündem: Güneş, Mars 60'lığı, tedarik zincirinin ikinci raundunu bu sefer Avrupa'nın her köşesinden duyabiliriz. Kuzey Avrupa, savaş yokmuş gibi davransa da online satış alanında yara alabilir.

    KOÇ
    Nezaketiniz iş ve mesleki konularda bugünlerde hayat kurtarıcı olabilir.
    Sadece kendi sorunlarınızı değil, başkalarının sorunlarını da çözebilirsiniz.

    BOĞA
    Mesleki ve eğitimsel konularda iletişim problemleri yaşayabilir, özellikle yazılı iletişim hususunda birtakım teknoloji azizliklerine uğrayabilirsiniz.

        İKİZLER
        Verdiğiniz bazı aşırı tepkilerden dolayı sonrasında pişman olabilirsiniz. Partnerinizden özür dilemek içinizden geçerse ya da sezgileriniz bunu size söylerse yapın.

        YENGEÇ
        Huzurunuzu korumak için bilinçli çaba harcayabilirsiniz.
        Çevrenizde size keyif veren insanları toplayabilir ya da keyif veren organizasyonlara katılabilirsiniz.

        ASLAN
        Aşk ilişkilerinizde göstereceğiniz aşırı koruyucu tavır partnerinizle çekişme yaşamanıza sebebiyet verebilir ve ufak tartışmalar olabilir bu yüzden üslubunuza dikkat edin.

            BAŞAK
            Bugünlerde mesleki ya da idealist konularda tutumunuz oranında başarı elde edeceksiniz. İstediğiniz şey çabaladığınız oranda sizin olacak.

            TERAZİ
            Kariyer odaklı konularda aklınıza gelecek yeni fikirler sizi keyif veren bir faza götürebilir.
            Aşk konularıyla alakalı bugün mevcut ilişkinizi korumak adına şanslısınız.

            AKREP
            Aşk hayatınızda yeni bir ilişkiye başlamak için uygun bir zamandasınız.
            Para biriktirmeye başlamak ya da istikrar gerektiren bir karar almak için uygun bir gün.

                YAY
                Aşk konularında çekişmeli bir süreç geçirebilirsiniz. Aşktan yana şanslısınız.
                Sevdiklerinize de yardımcı olmuş olmanın mutluluğu ile günü tamamlayabilirsiniz.

                OĞLAK
                Yeni projelere girmek için her ne kadar uygun bir gün olmasa da var olan bir projeyi geliştirmek için oldukça uygun bir gün.

                KOVA
                Yazılım işi ya da bilgisayar teknolojisi ile ilgilenen İkizler burcu üyeleri işlerini yapmakta epey problem çekebilirler.

                    BALIK
                    İçinde bulunduğunuz bölgeyi terk etmek, tatil odaklı seyahat gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Bu konuda atacağınız adımlar hususunda da başarılı olacaksınız.
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                    Haberler Burçlar 7 Mayıs 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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