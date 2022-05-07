7 Mayıs 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Güneş, Mars 60'lığı, tedarik zincirinin ikinci raundunu bu sefer Avrupa'nın her köşesinden duyabiliriz. Kuzey Avrupa, savaş yokmuş gibi davransa da online satış alanında yara alabilir.
KOÇ
Nezaketiniz iş ve mesleki konularda bugünlerde hayat kurtarıcı olabilir.
Sadece kendi sorunlarınızı değil, başkalarının sorunlarını da çözebilirsiniz.
BOĞA
Mesleki ve eğitimsel konularda iletişim problemleri yaşayabilir, özellikle yazılı iletişim hususunda birtakım teknoloji azizliklerine uğrayabilirsiniz.