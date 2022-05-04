4 Mayıs 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: DUYGUSAL ilişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyorsunuz.
Bugün bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada pasif kalabilirsiniz.
BOĞA: KENDİNİZİ bitkin hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor.
Diretme özelliğiniz yüzünden, karşınızdaki kişileri kırıyorsunuz.
İKİZLER: İŞİNİZDEKİ çevre sorunları size zor anlar yaşatıyor. Onları istediğiniz potaya her an çekebilirsiniz. Yeni yerler ve kişiler gördüğünüz zaman kendinizi özgürlük havasında buluyorsunuz.