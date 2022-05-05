5 Mayıs 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Kişisel egolarınızın güçlü olması, çalışma şartlarında gelişen olaylara karşı sizi zor durumda bırakabilir. Kafanıza koyduğunuz iş konusunda, sonucuyla ilgili belirsizliklere düşmekten çekiniyorsunuz.
BOĞA: İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini, olumlu bir şekilde koşullandırıyor. Başlatacağımız çalışmalarda kendinizi ispat etme çabaları içinde olabilirsiniz.
İKİZLER: Duygusal aşırılıkların zararlı olduğunu bildiğiniz için, temkinli hareket etmek istediğiniz bir gün. Güveneceğiniz kişileri çok iyi seçmelisiniz. Olaylara kendinizi fazla kaptırmayın.