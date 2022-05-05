Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 05.05.2022 08:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2022 08:55
    ABONE OL

    5 Mayıs 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    5 Mayıs 2022 Perşembe günlük burç yorumları. Fikir alışverişinden karlı çıkacağınız için, sezgileriniz sizi yeniden şekillendirecek. 5 Mayıs 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 5 Mayıs 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: Kişisel egolarınızın güçlü olması, çalışma şartlarında gelişen olaylara karşı sizi zor durumda bırakabilir. Kafanıza koyduğunuz iş konusunda, sonucuyla ilgili belirsizliklere düşmekten çekiniyorsunuz.



    BOĞA: İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini, olumlu bir şekilde koşullandırıyor. Başlatacağımız çalışmalarda kendinizi ispat etme çabaları içinde olabilirsiniz.

    İKİZLER: Duygusal aşırılıkların zararlı olduğunu bildiğiniz için, temkinli hareket etmek istediğiniz bir gün. Güveneceğiniz kişileri çok iyi seçmelisiniz. Olaylara kendinizi fazla kaptırmayın.



        YENGEÇ: Çevrenizle istediğiniz iletişimi kurabileceksiniz. Duygusal konularda kendinizi farklı hissediyorsunuz. Birçok arkadaşınız sizinle aynı fikirde. Güçten yana oluşunuzu, destekleyenler olacaktır.



        ASLAN: Maddi sorunlarınızı yeniden gözden geçirdikten sonra, asıl yapmak istediğiniz planlarınızı ortaya çıkaracaksınız. Sezgilerinizin sizi yönlendirmesine kesinlike izin vermiyorsunuz.



        BAŞAK: Maddesel konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Girişimciliğinizin iyi bir yapılanma getirmesi için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Yalnız olan Başaklar için her an yeni bir ilişki gündeme gelebilir.



            TERAZİ: Yakın çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Ortak çalışmalar için uygun bir gün. Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, kişisel çabalarınızı daha da verimli hale dönüştürebilir.



            AKREP: Duygusal yapınızı etkileyecek bir hareketlenme söz konusu. İşini bilen kişilere ihtiyacınız olacak. Bugün, dengelerinizi korumak adına, alışık olduğunuzdan çok daha fazla bir gayret içinde olabilirsiniz.



            YAY: Talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmelerde; beklediğiniz konularda bazı gecikmeler olabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda bir takım duygusal çekişmeler olabilir.



                OĞLAK: Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir. Sosyal yaşantınızda istikrarlı bir tablo çiziyor olmanız, doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Bazı yeteneklerinizin farkındasınız.



                KOVA: Birlikte çalıştığınız kişilerin işlerini kolaylaştırma açısından, onlara yardım etme gereği duyacaksınız. Kişisel ilişkilerinizde yapmanız gereken tek şey, kendinizi geriye çekmek olmalıdır.



                BALIK: BUGÜN, bilinçaltınızda gelişen olaylara esneklik getireceksiniz. Duygusal konulara gereksiniminiz var. Fikir alışverişinden karlı çıkacağınız için, sezgileriniz sizi yeniden şekillendirecektir.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Yargıtay’dan emsal karar! Bilet bulamayan işçiye tazminat
                Haberler Burçlar 5 Mayıs 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA