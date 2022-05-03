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    • Burçlar
    • 03.05.2022 08:52
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    • 03.05.2022 08:56
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    3 Mayıs 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    3 Mayıs 2022 Salı günlük burç yorumları. Sadece işlere odaklaşmamalısınız. Sorumluluk duygunuzun artacağını bilmeli ve ruhsal olarak kendinizi alıştırmalısınız. 3 Mayıs 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 3 Mayıs 2022 Salı günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    BUGÜN risk alma konusunda acele etmemelisiniz. Sonradan fikir değiştireceğinizi düşünerek, kendinize zaman tanıyın ve tanımadığınız kişilerle duygularınızı paylaşmayın.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin size destek vermesini bekliyor ve onları idare ederken, ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    FAZLA hareketli davranarak, çevrenizde sinirli ve huzursuz bir hava estiriyorsunuz. Değişen duygularınızdan haberi olmayan çevrenizle aranızda soğuk rüzgarlar esebilir.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        AŞK duygularınızı baskı altında tutabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Enerjiniz oldukça yüksek. İçsel olarak yaşadığınız karmaşaya karşı önlem almalısınız.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        SADECE kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyecekler. Onların desteği ve sizi yönlendirmesi hoşunuza gidecek.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        DÜŞÜNCELERİNİZİ gizlemek yerine imalı konuşmayı tercih edin. Çevrenize karşı önleyemediğiniz duygularınız yüzünden, dilinizi sivri kullanıyorsunuz. Sır saklayacaksınız.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            İŞ yaşantınızda bir canlılık var. Düşüncelerinizi gizleme ve planlarınızı saklama gereği duyacaksınız. Karşılıklı görüşmelerin olacağı bir gün. Yine de ikilem yaşıyorsunuz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            YETENEĞİNİZİN farkındasınız ve bugün kendi doğrularınıza güveniyorsunuz. Aktif hareket etme çabası içinde olmanıza rağmen, farklı düşüncelerin varlığı canınızı sıkacak.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            ÇEVRENİZDEKİLERİN, hakkınızda değişik düşünceleri olabilir. Kişisel kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissedip arkadaşlarınızı arayabilirsiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                BUGÜN arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Üstelik yalnızlık duygusuyla kalabalık topluluklara karşı tepki oluşturabilirsiniz. Kendinize güvenmelisiniz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                YENİ bir planlama içindesiniz. Gerekli dostlarınızın gücüne ihtiyacınız olacak. Sorumluluk duygunuzun artacağını bilmeli ve ruhsal olarak kendinizi alıştırmalısınız.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                KENDİNİZİ şimdiden güçlü ve sorumluluklarınızın bilincinde hissetmeniz, değişik kulvarlarda da önemli adımlar atmanızı sağlayacak. Sadece işlere odaklaşmamalısınız.
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                Haberler Burçlar 3 Mayıs 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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