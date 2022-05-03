3 Mayıs 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
BUGÜN risk alma konusunda acele etmemelisiniz. Sonradan fikir değiştireceğinizi düşünerek, kendinize zaman tanıyın ve tanımadığınız kişilerle duygularınızı paylaşmayın.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin size destek vermesini bekliyor ve onları idare ederken, ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
FAZLA hareketli davranarak, çevrenizde sinirli ve huzursuz bir hava estiriyorsunuz. Değişen duygularınızdan haberi olmayan çevrenizle aranızda soğuk rüzgarlar esebilir.