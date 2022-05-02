2 Mayıs 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Zevkleriniz için para harcamaya bayılıyorsunuz. Kendinizi iyi hissetmenize neden olabilecek bu durum, sizi fazla sıkmamalı. Yakında istediğiniz parasal kazançlara kavuşacaksınız.
BOĞA: Hızlı düşünüyor ve kavrama yeteneğinizi farklı donelerde kullanıyorsunuz. Bugün klasik davranışlarınızı bir kenara bırakmalı ve olaylara daha esnek bir şekilde bakmalısınız.
İKİZLER: Zeki ve pratik yönlerinizi daha güçlü kullanacağınız bir gün. Özgürlüğünüzün önemini anlatmak için ekstra çaba göstermek zorunda kalabilirsiniz. Bugün anlaşılmaya ve güç birliğine çok fazla ihtiyacınız var.