1 Mayıs 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: ÇEVRENİZDE farklı çalışma sistemlerini merak edeceğiniz bir gün. Duygu dünyanızı çevrenize kapatabilirsiniz. Arkadaşlarınızın düşüncelerinizi bilmesini istemediğiniz için, içinize kapanacaksınız.
BOĞA: MANTIKLI yönleriniz daha belirgin olacak.
Disiplinli olmanın olumlu etkilerini gün içinde hissedeceksiniz. Bugün, ailenizin yaşlı bireylerinden, hala veya teyze gibi kişilerin bazı istekleri olacaktır.
İKİZLER: MADDESEL konuların kafanızdaki aldığı şekil çok önemli. Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz.
Parasal sıkıntılarınıza çözüm için yeni kaynaklar bulmalısınız.