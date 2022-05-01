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    • 01.05.2022 08:49
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    1 Mayıs 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    1 Mayıs 2022 Pazar günlük burç yorumları. İşlerinizde belirleyici davranmakla, iş potansiyelinizi daha da arttırabilirsiniz. 1 Mayıs 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 1 Mayıs 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: ÇEVRENİZDE farklı çalışma sistemlerini merak edeceğiniz bir gün. Duygu dünyanızı çevrenize kapatabilirsiniz. Arkadaşlarınızın düşüncelerinizi bilmesini istemediğiniz için, içinize kapanacaksınız.

    BOĞA: MANTIKLI yönleriniz daha belirgin olacak.
    Disiplinli olmanın olumlu etkilerini gün içinde hissedeceksiniz. Bugün, ailenizin yaşlı bireylerinden, hala veya teyze gibi kişilerin bazı istekleri olacaktır.

    İKİZLER: MADDESEL konuların kafanızdaki aldığı şekil çok önemli. Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz.
    Parasal sıkıntılarınıza çözüm için yeni kaynaklar bulmalısınız.

        YENGEÇ: İLİŞKİLERİNİZDE mantıklı davranmak zorundasınız. Duygularınız karışabilir.
        Bugün güven ihtiyacı içindesiniz. Partnerinizden beklediğiniz desteği bulamadığınız zaman, moraliniz hemen bozuluyor.

        ASLAN: ZOR şartlarda çalışmaktan yılmayan bir yapınız var. Koşullarınızı zorladığınız zaman hedeflerinize hızlı yaklaşıyorsunuz.
        Yaşam kalitenize ilave edeceğiniz her donanıma hazırsınız.

        BAŞAK: KİŞİSEL çalışmalarda kendi gücünüzün sınırlarını deneyeceksiniz. Özenli ve titiz davranacağınız bir gün. Her şeyi inceleyerek sonuca varmak istiyor ve şüphelerinizde ısrarcı bir tutum sergiliyorsunuz.

            TERAZİ: AİLENİZİ ve kariyerinizi disiplinli bir şekilde kombine etmesini biliyorsunuz.
            Sosyal yaşantınızda güçlü sezgilerinizin etkisini görmek mümkün. Sevdiklerinizle güzel bir gün sizi bekliyor.

            AKREP: GİZEMLİ yaşamaktan hoşlanmanıza rağmen, isteklerinizde belirleyici davranıyor ve duygularınızı net bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Yaşamınızdaki sorunları ele alarak, yeni formüller üreteceksiniz.

            YAY: İÇSEL sıkıntılarınızın tek nedeni, kendinizi ifade edecek konulardan uzaklaşmanız.
            Yapmanız gereken işler dururken, size uzak olanları tercih ediyorsunuz. Yeni çalışmalar için, gerekli donanıma sahipsiniz.

                OĞLAK: ARKADAŞLARINIZLA duygu birliği içinde olmanıza rağmen, aşkta aradığınızı bulmakta zorlanıyorsunuz. Partnerinizin her şeyini merak ederken, kendi düşünceleriniz konusunda taviz vermek istemiyorsunuz.

                KOVA: BUGÜN, duygusal davranmamaya çalışmalısınız.
                İş yaşamınızda yenilikler gerekebilir.
                Olaylara tepkili davranmaktan çok ılımlı yaklaşmalı ve en doğrusu ne ise, sabırla aramalısınız.

                BALIK: DUYGULARINIZLA hareket ediyor ve takıntılarınız yüzünden bazı işlerinizin gecikmesine neden oluyorsunuz. İşlerinizde belirleyici davranmakla, iş potansiyelinizi daha da arttırabilirsiniz.
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                Haberler Burçlar 1 Mayıs 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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