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    • Burçlar
    • 30.04.2022 08:52
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    • 30.04.2022 08:52
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    30 Nisan 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    30 Nisan 2022 Cumartesi günlük burç yorumları. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. 30 Nisan 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 30 Nisan 2022 Cumartesi günlük burç yorumları...

    En uzun, çaresiz geceni düşün. Sabah olmadı mı?

    Astrogündem: Venüs, Jüpiter ile 27 derecede kavuşuyor. İki iyicil gezegenin kavuşumu, tüm kötü hesapları ortaya dökecek. Dinler ve tarikatlar üzerinden dünyanın belli bölgelerinde savaş çıkarmak isteyen yapıların bu dönemde manipülatif hareketlerini daha çok göreceğiz.

    KOÇ
    Rekabet içine girmektense iş birliği yapmak sizlere maddi manevi kazanım sağlatacaktır.
    Bu konuda dikkatli olmalı ve eşit düzlemde düşünmelisiniz.

    BOĞA
    Planlama hususunda da destek alacaksınız ve hem bilir kişiler hem dostlarınızın desteği ile keyfiniz yerine gelecek.
    Enerjiniz size yeterli olacak.

        İKİZLER
        Küçük isteklerinizi başarırken büyükleri için de şevk elde edeceksiniz. Bekleme süreci ve planlama doğrultusunda hareket ederseniz sizin için yararlı olacaktır.

        YENGEÇ
        Hayatınızda bir şeylerin yolunda gitmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir, önemli olan ne istediğinizi bilmeniz ve düşüncenizi olumlu tutmanız.

        ASLAN
        Son günlerde maddi dengesizliğiniz bir süredir devam ediyordu ancak elinize geçecek beklenmedik toplu bir para sizi epey rahatlatabilir.

            BAŞAK
            İsteklerinizi gerçekleştirecek potansiyelinizin ortaya çıktığını kendiniz de hissedeceksiniz. Bu sebepten hayal ve hedeflerinizi büyük tutmanızda fayda var.

            TERAZİ
            Aşk hayatınıza dair güzel haberler alacak ve girişeceğiniz aksiyonlarda başarılı olabileceksiniz. Evrenden size en güzel sevgisini getirmesini isteyin, yeterli.

            AKREP
            Somut edinimler kazanacağınız bir zamandasınız. Özellikle erkek Akrep'ler için bir kadının desteği veya önderliği biraz rahatsız edici gelebilir.

                YAY
                Başardıklarınızın tadını çıkartın ve minnet enerjisinde olun.
                Planlama yapmak sizin için yerinde olacak. Günün tadını çıkartabilen burçlardan birisiniz.

                OĞLAK
                Dedikodu veya negatif enerjilere karşı hassaslaşacağınız bir döneme girebilirsiniz. İşlerinizin yolunda gitmesi için düşüncelerinizi olumlu ve verimli tutmanızda fayda var.

                KOVA
                Tatil yapmak için çok uygun bir dönemdesiniz.
                Kalbinizin sizi götürdüğü yere gidin.
                Maddi konularda oldukça bereketli bir zaman geçireceksiniz.

                    BALIK
                    Aşk konularında kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir zamandasınız.
                    Etrafınızdaki insanların sizin hakkınızdaki fikirlerine karşı dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz.
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                    Haberler Burçlar 30 Nisan 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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