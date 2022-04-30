30 Nisan 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Venüs, Jüpiter ile 27 derecede kavuşuyor. İki iyicil gezegenin kavuşumu, tüm kötü hesapları ortaya dökecek. Dinler ve tarikatlar üzerinden dünyanın belli bölgelerinde savaş çıkarmak isteyen yapıların bu dönemde manipülatif hareketlerini daha çok göreceğiz.
KOÇ
Rekabet içine girmektense iş birliği yapmak sizlere maddi manevi kazanım sağlatacaktır.
Bu konuda dikkatli olmalı ve eşit düzlemde düşünmelisiniz.
BOĞA
Planlama hususunda da destek alacaksınız ve hem bilir kişiler hem dostlarınızın desteği ile keyfiniz yerine gelecek.
Enerjiniz size yeterli olacak.