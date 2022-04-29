29 Nisan 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: AMAÇLARINIZI gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın göstereceği dostluğa karşı cesur davranacaksınız. Kendinizi güçlü hissetmek için motivasyona ihtiyacınız var.
BOĞA: KARİYERİNİZLE ilgili değişik düşünceler içindesiniz. İlişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.
İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermek istemediğiniz için inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızla düzeltmek zorundasınız.