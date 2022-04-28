28 Nisan 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Merkür, Plüton 120'liği ile beraber Avrupa'daki doğalgaz krizinin olgunlaşmaya başladığına tanıklık edeceğiz. Ülkemizde ise indirimler konuşulacak.
KOÇ: ARKADAŞLARINIZLA beraber olma isteği içinde olsanız bile, onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacak. Kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacaksınız.
BOĞA: BALIK'TA ilerleyen Mars , kendiniz kadar sıra dışı ve farklı kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor. Bugün, partnerinizle birlikte kişisel ve özel çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.