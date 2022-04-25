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    • Burçlar
    • 25.04.2022 08:48
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    • 25.04.2022 08:52
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    25 Nisan 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    25 Nisan 2022 Pazartesi günlük burç yorumları. Bugün ilişkileriniz üzerine uzun uzun düşüneceksiniz. 25 Nisan 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 25 Nisan 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    AŞKTA kendinize aşırı güvenmeniz, sahiplenme duygunuzu da artırıyor. Yönetici gezegeniniz Mars, Balık'ta ilerliyor. Sizi daha cazip ve çekici kılarken, üstünlük duygularınızı da körüklüyor.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    BUGÜN iletişim problemleri yaşamak istemiyorsanız, olayları abartmadan dingin bir şekilde düşünmelisiniz. Yoğun duygular karşısında bocalamanız mümkün. Kendinizi doğru ifade etmelisiniz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    KARŞI cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeniz mümkün değil. Partnerinizin size olan davranışlarından olumlu etkileneceksiniz. Uzun süredir gitmeyi arzuladığınız yollara gidebilirsiniz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        BUGÜN inançlarınız ve idealleriniz doğrultusunda hareket etmekle çevrenizdeki bazı kişileri şaşırtabilirsiniz. Fakat, sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemeli ve olayların dışında kalmalısınız.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        ZEKİ yönlerinizi saklamak istemediğiniz bir gerçek. Yeteneklerinizi daha da ön plana çıkaracaksınız. Beklentilerinizin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini isteyebilir, küçük detaylardan sıkılabilirsiniz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        DOĞUŞTAN karamsar yapınızı biraz olsun esnetmeye çalışmıyorsunuz. Gizemli davranmayı bırakıp beklentilerinizi dile getirmelisiniz. Sizi huzursuz eden kişileri yargılamaktan vazgeçin.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            YAŞADIĞINIZ olaylar yüzünden kendinizi cendere altında hissedebilirsiniz. Özgürlük duygularınız körükleniyor. Her şeye rağmen isteklerinize gem vurmayı başaracak ve işinize konsantre olacaksınız.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            İLİŞKİLERİNİZDE güven ararken, siz karşınızdaki kişiye bu duyguları eksik veriyorsunuz. Zaman içinde değişen koşulların sizi değiştirmesine izin vermeli ve olayları mantık yönünden değerlendirmelisiniz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            BÜTÇENİZLE ilgili bazı problemler söz konusu. Kendinize güvenmenize rağmen, çelişkilerin olacağı ortamlardan uzak kalmalısınız. Tereddütlerinizin sizi yormasına izin vermemeli, esnek düşünmelisiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                İLİŞKİLERİNİZE kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Herkesin sorumluluğunu yüklenerek, gerçek isteklerinizi içinizde saklıyorsunuz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                ARAŞTIRMACI yönünüzü ortaya çıkaracaksınız. İlgiyle takip ediliyorsunuz. Maddi konularda sezgisel yeteneklerinizi kullanacaksınız. İçinizden geldiği gibi hareket edip kimsenin etkisinde kalmamalısınız.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                MADDİ özgürlüğünüz için, şartlarınızı yeniden gözden geçireceksiniz. Kişisel isteklerinizle bütçenizi ustaca bağdaştırabilirsiniz. Bugün ilişkileriniz üzerine uzun uzun düşüneceksiniz.
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                Haberler Burçlar 25 Nisan 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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