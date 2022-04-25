25 Nisan 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
AŞKTA kendinize aşırı güvenmeniz, sahiplenme duygunuzu da artırıyor. Yönetici gezegeniniz Mars, Balık'ta ilerliyor. Sizi daha cazip ve çekici kılarken, üstünlük duygularınızı da körüklüyor.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
BUGÜN iletişim problemleri yaşamak istemiyorsanız, olayları abartmadan dingin bir şekilde düşünmelisiniz. Yoğun duygular karşısında bocalamanız mümkün. Kendinizi doğru ifade etmelisiniz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
KARŞI cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeniz mümkün değil. Partnerinizin size olan davranışlarından olumlu etkileneceksiniz. Uzun süredir gitmeyi arzuladığınız yollara gidebilirsiniz.