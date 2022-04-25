25 Nisan 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan

Koç

AŞKTA kendinize aşırı güvenmeniz, sahiplenme duygunuzu da artırıyor. Yönetici gezegeniniz Mars, Balık'ta ilerliyor. Sizi daha cazip ve çekici kılarken, üstünlük duygularınızı da körüklüyor.