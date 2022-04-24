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    • Burçlar
    • 24.04.2022 08:52
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    • 24.04.2022 08:55
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    24 Nisan 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    24 Nisan 2022 Pazar günlük burç yorumları. Duygusal ilişkilerinizde kısa vade çözümlerle yaklaşmalısınız. 24 Nisan 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 24 Nisan 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    Yoğun işler bir anda sizi kuşatıyor

    KOÇ: İçinizdeki enerjiyi desteklemek zorundasınız. Kişisel özelliklerinizi sergileyebileceğiniz özel günlerden biri. Doğal yapınızı çevreniz de fark ediyor. Fırsatların gündem kazanacağı bir gün.


    BOĞA: Hedefleriniz konusunda duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Duygularınızda yaşadığınız değişimleri, çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz.


    İKİZLER: Düşüncelerinizİ, iddialı bir şekilde savunacaksınız. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir tarzınız var. Çevrenizin tepkisinden çekinmemeli, bildiğinizi yapmalısınız.



        YENGEÇ: Farklı düşüncelerinizi çevrenizle paylaşmak istiyorsunuz. Bugün, güven verici bütünleşmelere önem veriyorsunuz. İdeallerinize özgüvenli bir şekilde savunmak zorunda kalabilirsiniz.



        ASLAN: İddialı yönleriniz ortaya çıkıyor. Kendi düşüncelerinizi savunma ortamları yaratabilirsiniz. Özgürlükçü yapınızı destekleyen kişilerle birlikte olmak ,size motivasyon kaynağı oluyor.



        BAŞAK: Temkinli hareket ederek, her şeyi önce karşı taraftan beklemelisiniz. Bilinçaltınızda yapılandırdığınız olayları yeniden gözden geçirmek için, elinize geçecek fırsatları kullanmalısınız.



            TERAZİ: Düşüncelerinizi çekinmeden söyleyeceğiniz bir gün. Duygularınızı çok yoğun. Kafanıza koyduğunuz her şeyi anında gerçekleştirmek istiyorsunuz. Hatalara karşı tedbirli olun.



            AKREP: İsteklerimizde aşırıya kaçabileceğimiz bir gün. Duygusal derinliğiniz konusunda gizemli davranmayı yeğleyebilir, öğrenmek istediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.



            YAY: Bugün, yerinizde duramıyorsunuz. Kısa yolların söz konusu olacağı eğlenceli gezmeler gündeme gelecek. Partnerinizle birlikte ortak kararlar alacağınız bir gün içindesiniz.



                OĞLAK: Diplomatik yapınızla çalışma arkadaşlarınızı çok iyi idare ediyorsunuz. İnce esprili zekanızla problemlere ustaca yaklaşıyorsunuz. Güvenli ortamların arayışı içinde olmanız, uygun bir davranış şekli.



                KOVA: Yaşamınızla ilgili yeni bir dönem başlatmak isteyeceksiniz. Her şeyi çok fazla yargılamak zorunda kalacaksınız. İş yaşantınızda çevrenizle baş etmeniz her zaman mümkün olmayabilir.

                BALIK: Kendinizi ifade ederken, karşı tarafın da sizi onaylamasını beklemeniz bazen hata olabiliyor. Eğer yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Yoğun işler bir anda sizi kuşatıyor.

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                Haberler Burçlar 24 Nisan 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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