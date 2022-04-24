24 Nisan 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: İçinizdeki enerjiyi desteklemek zorundasınız. Kişisel özelliklerinizi sergileyebileceğiniz özel günlerden biri. Doğal yapınızı çevreniz de fark ediyor. Fırsatların gündem kazanacağı bir gün.
BOĞA: Hedefleriniz konusunda duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Duygularınızda yaşadığınız değişimleri, çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz.
İKİZLER: Düşüncelerinizİ, iddialı bir şekilde savunacaksınız. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir tarzınız var. Çevrenizin tepkisinden çekinmemeli, bildiğinizi yapmalısınız.