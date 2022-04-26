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    • 26.04.2022 08:46
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    26 Nisan 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    26 Nisan 2022 Salı günlük burç yorumları. Kendi bildiğiniz gibi yaşamak istiyor ve sevdiğiniz kişinin kendisini ifade etmesine izin vermiyorsunuz. 26 Nisan 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 26 Nisan 2022 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: SIRA dışı arkadaşlarınızın yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. İş imkanlarınızı daha da rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdeki önemli kişilerle besleyebilirsiniz.

    BOĞA: YAKIN dostlarınızla bir araya gelecek ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz.
    Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz.

    İKİZLER: DUYGULARINIZI özgür bırakmaktan hoşlanmanıza rağmen, insiyatifin başkalarına geçmesi korkusu içinde hareket ediyorsunuz. Oto kontrolünüzün sağlam olması sizi farklı kılıyor.

        YENGEÇ: BUGÜN, çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Olaylara şüpheli yaklaşmıyor ve sevecen davranıyorsunuz. Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınız kullanabilirsiniz.

        ASLAN: YOĞUN çalışma temponuzu sayesinde, bir çok başarı size gelecektir. Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz.
        Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.

        BAŞAK: DUYGUSAL konularda bazı fanatik düşüncelerinizin esiri olabilir ve eskiye özlem duyabilirsiniz. Yollarla ilgili fırsatların söz konusu olması, yeni olayları da beraberinde getirecek.

            TERAZİ: Büyük çabalar sonucu gerçekleştirdiğiniz organizasyonu sahiplenmek, etrafınızdaki bazı yakın arkadaşlarınızın tepkisini çekiyor. Bugün karşılıklı görüşmelerde imalı sözcüklerden kaçınmalısınız.

            AKREP: İŞİNİZDEKİ çevre sorunları size zor anlar yaşatıyor. Onları istediğiniz potaya her an çekebilirsiniz. Yeni yerler ve kişiler gördüğünüz zaman kendinizi özgürlük havasında buluyorsunuz.

            YAY: ÇEVRENİZDE kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızda ilişkiler çok önemli.

                OĞLAK: YAŞADIĞINIZ sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.

                KOVA: YAŞAMIN her adımında bir yerlere, bir konuya kendi çabanızın hakim olmasını istiyorsunuz. Bugünlerde her olayın arkasında farklı nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı.

                BALIK: GÜVENSİZLİĞİNİZİ yendiğiniz zaman, çok daha başarılı oluyorsunuz.
                Kendi bildiğiniz gibi yaşamak istiyor ve sevdiğiniz kişinin kendisini ifade etmesine izin vermiyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 26 Nisan 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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