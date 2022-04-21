21 Nisan 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: YAPMANIZ gereken işleri geciktiriyorsunuz. Çevresel koşullar sizi desteklemesine rağmen, içinize sinmeyen bir şeyler var. Zamanınızı sistematik kullanırsanız, enerji alış verişleriniz olumlu gelişecek.
BOĞA: YENİ açılımlar söz konusu olacak. Garantili işlerden hoşlandığınız için, yeni başlangıçlar konusunda tereddüt ediyorsunuz. Uranüs ve Merkür bu dönem yazılı anlaşmalar konusunda dikkatli olmanızı öneriyor.
İKİZLER: BUGÜN dost çevresinde yaptığınız sohbetlerde, keyif alınarak dinleniyorsunuz. Fakat konusu edilen bazı güncellikler sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Bu tür durumlarda mutlak şekilde fikir yürütmeniz gerekmiyor.