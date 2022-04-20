20 Nisan 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Güneş, Boğa burcunda. Türk pazarında hibrit alanında devrim yapan girişimcileri konuşacağız. Ülkemiz sürdürülebilir enerji alanında atağa geçerken, bekleyen projeler, davalık olan şirketlerin önü açılıyor. Sosyal sorumluluk projelerini sahada götürenler öne geçecek.
KOÇ: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil kimse sizi anlayamıyor. Yeni projeler gündemde kafanızı meşgul edecek.
BOĞA: MERKÜR'ÜN iletişim konusunda size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmemelisiniz.
Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gecikmeler yaşayacaksınız.
Ani fırsatları değerlendirmelisiniz.