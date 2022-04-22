Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 22.04.2022 08:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2022 08:49
    ABONE OL

    22 Nisan 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    22 Nisan 2022 Cuma günlük burç yorumları. Duygusal ilişkilerinizde kısa vade çözümlerle yaklaşmalısınız. 22 Nisan 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 22 Nisan 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    Sakin bir gün sizi bekliyor

    Astrogündem: Satürn, Ay düğümlerine kafa tutuyor. Petrolün sınavı ise bitmiyor. Ülkeler arasındaki gerilim, petrol üzerindeki arz-talep ilişkisini yoğun bakıma sokmuşken, akıllardaki soru "global bir petrol krizi yaşar mıyız?" cevabı ise "hazır olun, yaşayacağız."

    KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDE sürekli bir gelişme söz konusu. Bugün, birçok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek başarılı çalışmalara imza atacaksınız.

    BOĞA: İŞİNİZLE ilgili açılımlara ihtiyacınız var.
    Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda kararsızlık çekebilirsiniz.
    Hırslarınızı canlı tutuyor ve değişen şartlara uyum sağlıyorsunuz.

        İKİZLER: SIRA dışı arkadaşlarınızın yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. Gününüzü renklendirecek, imkanlarınızı rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Karşılaşacağınız kişiler sizi etkileyebilir.

        YENGEÇ: KENDİNİZİ sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız.
        Bugün araştırmalarınızı derinleştirerek, şimdiye kadar düşünmediğiniz konular üzerinde daha fazla yoğunlaşacaksınız.

        ASLAN: YAPTIĞINIZ işin karşılığını almak ve bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. İş disiplininiz mükemmel.
        Birlikte çalıştığınız kişilerin daha özverili olmasını istiyorsunuz.

            BAŞAK: İŞ yaşantınızda özgürlüğe ihtiyacınız var. Bugün iş imkanlarınız genişleyebilir.
            Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek ve kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz.

            TERAZİ: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Güneş karşıt burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitenin içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor.

            AKREP: BUGÜN, iletişim konusunda başarılısınız.
            Duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz.
            Yakın dostlarınızın size vereceği destek, motivasyon gücünüzü arttırıyor.

                YAY: YARATICILIĞINIZ konusunda rakip tanımıyor ve ödün vermiyorsunuz.
                Bugün varsayımlar üzerinde fazla düşünerek zaman kaybetmemeli ve bir an önce harekete geçmelisiniz.

                OĞLAK: SÜREKLİ değişim içindesiniz. Gün içinde, birtakım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde samimi davranıyorsunuz. Duygularınız, hiç olmadığınız kadar coşkulu.

                KOVA: BUGÜN daha hareketli ve aktifsiniz. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Uzak yollarla ilgili planlarınız olacak. Düşüncelerinizde müthiş bir aksiyon var. Fikirlerinizi herkese kabul ettirmek zorunda değilsiniz.

                    BALIK: YALNIZ kaldığınızda çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde, sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Sakin bir gün sizi bekliyor ve bu şekilde gücünüzü daha iyi fark ettiğinizi göreceksiniz.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
                    Haberler Burçlar 22 Nisan 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                        SON DAKİKA