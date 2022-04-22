22 Nisan 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Satürn, Ay düğümlerine kafa tutuyor. Petrolün sınavı ise bitmiyor. Ülkeler arasındaki gerilim, petrol üzerindeki arz-talep ilişkisini yoğun bakıma sokmuşken, akıllardaki soru "global bir petrol krizi yaşar mıyız?" cevabı ise "hazır olun, yaşayacağız."
KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDE sürekli bir gelişme söz konusu. Bugün, birçok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek başarılı çalışmalara imza atacaksınız.
BOĞA: İŞİNİZLE ilgili açılımlara ihtiyacınız var.
Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda kararsızlık çekebilirsiniz.
Hırslarınızı canlı tutuyor ve değişen şartlara uyum sağlıyorsunuz.