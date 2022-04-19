19 Nisan 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Güneş, Plüton ilişkisi savaşın taraflarını değiştirecek. Putin Avrupa'ya en sert tavırlarını belki de bugünlerde gösterebilir. Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı silah sevkiyatı, Putin tarafından saldırıya uğrayabilir.
KOÇ: İLETİŞİM konusunda başarılı bir gün. Bir çok işi sıralama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Enerjinizi nasıl kullanmanız gerektiğini bildiğinizi çevrenize ispat etmeniz gerekiyor.
BOĞA: BUGÜN örgütleme yeteneğinizi, doğru kullanacaksınız. Girişimci yapınız ön plana çıkarken, yaratıcılığınız da daha çok artıyor. Bu dönem, her zamankinden daha uçarı ve havai hareket ediyorsunuz.