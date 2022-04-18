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    • Burçlar
    • 18.04.2022 08:50
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    • 18.04.2022 08:53
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    18 Nisan 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    18 Nisan 2022 Pazartesi günlük burç yorumları. Merkür, Uranüs kavuşumu, “tehlike” çanlarını koalisyonlar için çalıyor. 18 Nisan 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 18 Nisan 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    Merkür - Uranüs kavuşumu “tehlike” çanlarını koalisyonlar için çalıyor

    Astrogündem: Merkür, Uranüs kavuşumu, "tehlike" çanlarını koalisyonlar için çalıyor. İttifaklar karşı karşıya kalabilir, en başta da çiçeği burunda koalisyonlu Almanya… Borsa endeksleri şaşırtırken faiz politikasında tavır değişecek.

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Uzak yolların hayalini kurmakla bir şey elde edemezsiniz. Planlı hareket etmelisiniz. Başkalarının düşüncelerini benimsemek zorunda kalınca yaptığınız iş sizi tatmin etmiyor.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Bugün, maddi bir güven arayışı içindesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin isteklerine şans vermelisiniz.

        21 Mayıs - 21 Haziran

        İkizler

        Ayın bulunduğu konum, rutin iş gününüzün dışına çıkmanıza neden oluyor. Orijinal fikirlere açıksınız. İçinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı çok seviyorsunuz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Maddi konularla ilgili düşünceleriniz, birçok aktivitenin önüne geçebilir. Değişik arayışlar içindesiniz. Çeşitli kaynakları araştırarak size en uygun olan konuyu bulmalısınız.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Kişiliğinizi yansıtan davranışları benimsemeniz, sevdiğiniz kişinin tepkisini çekebilir. Onun duyarlı yapısı karşısında bazı hareketlerinize kısıtlama getirmek zorunda kalacaksınız.

            23 Ağustos - 22 Eylül

            Başak

            Şansınızı istediğiniz koşullara uygulayabilecek ve beklediğiniz ortamın gelişmesini sağlayabileceksiniz. Herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Ne istediğinizi bilen kişilerden birisiniz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Ailenizin verdiği destekleri karşılıksız bırakmak istemeyeceksiniz. Enerjinizi ilgi alanlarınıza aktarabilmek için, yaptığınız çalışmaların sonuç vermesini beklemelisiniz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            İnatçı davranışlarınız çevrenizdekileri hayrete düşürüyor. Sevdiklerinizin duygusal yaşamlarına karışmak isteyebilirsiniz. Onların da bir özel yaşamı olduğunu unutmamalısınız.

                22 Kasım - 21 Aralık

                Yay

                Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmanız çok önemli. Bugün yaşadıklarınızı ileride anımsayabilirsiniz. Her olayın ardında gizlenen ince mesajları algılama gücünüz mevcut.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Değişim için en uygun günlerden biri. Çözümlenmesi zor olan birçok olayı radikal bir kararla sonuçlandırabilirsiniz. Görünüşte iyi gibi görünen sorunlar, tıkanmalara yol açıyor.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Bugün partnerinizle ilişkinize farklı gözle bakabilirsiniz. Hem kendinizi hem de onu sorgulayarak zaman kaybediyorsunuz. Olaylar istediğiniz sonucu vermeyince canınız sıkılıyor.

                    19 Şubat - 20 Mart

                    Balık

                    Mars sizi olumu etkiliyor. Kariyerinizle ilgili olumlu bağlantılar kurmanızı sağlayacak. Potansiyelinizi harcamak istemiyor, beklemeyi tercih ediyor, hedef belirliyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 18 Nisan 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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