18 Nisan 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Merkür, Uranüs kavuşumu, "tehlike" çanlarını koalisyonlar için çalıyor. İttifaklar karşı karşıya kalabilir, en başta da çiçeği burunda koalisyonlu Almanya… Borsa endeksleri şaşırtırken faiz politikasında tavır değişecek.
21 Mart - 19 Nisan
Koç
Uzak yolların hayalini kurmakla bir şey elde edemezsiniz. Planlı hareket etmelisiniz. Başkalarının düşüncelerini benimsemek zorunda kalınca yaptığınız iş sizi tatmin etmiyor.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Bugün, maddi bir güven arayışı içindesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin isteklerine şans vermelisiniz.