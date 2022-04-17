17 Nisan 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: DUYGUSAL konularda kendinizle ilgili aşamalar kaydetmek istiyorsanız, yakın çevrenizle işbirliği yapmak zorundasınız.
Bugünlerde nedense, aklınızda sürekli kendinizi aşma içgüdüsü yatıyor.
BOĞA: AY düşüncelerinize yoğunluk kazandırıyor.
Estetik yönden kendinize güvenmenize rağmen, isteklerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyor ve kendi çabanızla bir şeyler yapmak istiyorsunuz.
İKİZLER: KOMBİNASYON burcunuz Koç'ta ilerleyen Güneş, yaşamınızı daha da kurallı bir hale getiriyor. Özgüveninizin yüksek olduğu bir gün. Dostlarınızın güçlü desteğini hissedeceksiniz.