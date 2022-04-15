15 Nisan 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Huzursuz bir tutum sergileyerek, hakkınızda ki fikirleri öğrenmeniz mümkün değil. Gereksiz tartışma başlatarak, bir sonuca varamazsınız. Gelişigüzel olayların sizi tatmin etmeyeceği için seçicisiniz.
BOĞA: Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı ve özel yönleri dikkatinizi çekecektir.
İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi.
İKİZLER: İlişkilerinizde güçlü bir performans çiziyorsunuz. Karşı tarafın dürüst yaklaşımlarından emin olabilirsiniz. Heyecanlarınızı enerjinizle birleştireceğiniz bir gün. Risklerden uzak kalmalısınız.