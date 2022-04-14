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    • 14.04.2022 08:50
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    14 Nisan 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    14 Nisan 2022 Perşembe günlük burç yorumları.Bugün, duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor. Kalbi boş olanlar için, her an her şey olabilir unutmasınlar.14 Nisan 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 14 Nisan 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    Kalbi boş olanlar için, her an her şey olabilir unutmasınlar

    Astrogündem: Yazmalara doyamadığım Jüpiter - Neptün kavuşumu devam ediyor. Parti liderlerinin hatalarının kitlelerin kaderini etkileyecek olaylara dönüşmesi; "Bunu da yaşadık!" dedirtecek. Kendimizi bir simülasyonun içinde hissedeceğiz. Bilgi kirliliğine dikkat.

    KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermek istemiyorsunuz. Teklifler karşısında bocalamalar yaşayabilirsiniz. Olayları her yönden görecelik kavramıyla bağdaştırdığınız için, hata kaybını asgariye indiriyorsunuz.

    BOĞA: ÇEVRESEL koşullarınızı yeniden irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Güven duygunuzun pekişmesi, biraz da sizin tutumunuzla ilgili gelişiyor. Yaşadığınız olaylara isteksiz bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

        İKİZLER: TOPLUMSAL konularda sezgilerinizin çok güçlü olduğu bir gün. İlişkilerinizde yaşadığınız olayların bir çoğu, sizin bakış açısından ileri geliyor. Bugün, partnerinizin fikirlerinden olumlu etkileneceksiniz.

        YENGEÇ: BUGÜN Ay'ın konumu duygusal yaşantınızla ilgili kendinizi tanıma fırsatı veriyor. Geçmiş olaylarla ilgili sorgulamalar geçirebilirsiniz. Geleneksel yönleriniz size zaman kaybettiriyor.

        ASLAN: ZİHİNSEL yoğunluk yaşadığınız bildiğini halde, sorumluluk almaya devam ediyorsunuz.
        İş potansiyelinizin mükemmel olduğunu görüyor ve son günlerden gereğinden fazla kendinize yükleniyorsunuz.

            BAŞAK: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir.
            Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.

            TERAZİ: ÇEVRE ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmamalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.

            AKREP: BUGÜN, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. Yaşamınızı istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

                YAY: İŞLEK ve kolay iletişim kurabileceğimiz kişilerle birlikte olacağız. Düşüncelerinizin yeniliklerle pekişeceği bir gün. Bir akrabanızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

                OĞLAK: İSTEKLERİNİZDE bazı uçukluklar var. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Riskler ve ilginç ortamlar ilginizi çekiyor ve macera yaşama isteği beliriyor.

                KOVA: ENTELEKTÜEL çalışmalara önem vermeniz, içsel enerjinizin güçlenmesine neden oluyor. Siz, olumlu yansımalarla yaşamaktan hoşlandığınız için, bugün şartlarınızı en güzel şekilde kullanacaksınız.

                    BALIK: KARŞI cinsin ilgisini üzerinize çekecek ortamlarda bulunacaksınız.
                    Bugün, duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor. Kalbi boş olanlar için, her an her şey olabilir unutmasınlar.
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                    Haberler Burçlar 14 Nisan 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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