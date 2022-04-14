14 Nisan 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Yazmalara doyamadığım Jüpiter - Neptün kavuşumu devam ediyor. Parti liderlerinin hatalarının kitlelerin kaderini etkileyecek olaylara dönüşmesi; "Bunu da yaşadık!" dedirtecek. Kendimizi bir simülasyonun içinde hissedeceğiz. Bilgi kirliliğine dikkat.
KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermek istemiyorsunuz. Teklifler karşısında bocalamalar yaşayabilirsiniz. Olayları her yönden görecelik kavramıyla bağdaştırdığınız için, hata kaybını asgariye indiriyorsunuz.
BOĞA: ÇEVRESEL koşullarınızı yeniden irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Güven duygunuzun pekişmesi, biraz da sizin tutumunuzla ilgili gelişiyor. Yaşadığınız olaylara isteksiz bir şekilde yaklaşıyorsunuz.