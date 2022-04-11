11 Nisan 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

#Astrogündem: İyicil gezegen, jenerasyon gezegeninin görüş alanına girdi. Denizlere giriyoruz hazır mısınız? Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığı 83 milyonun ana konusu olmaya aday olabilir.
KOÇ: Bugün partnerinizle olan ilişkinize farklı gözle bakabilirsiniz. Hem kendinizi hem de onu sorgulayarak, zaman kaybediyorsunuz. Olaylara değişik bir açıdan bakıyorsunuz. İstediğiniz gibi olmayınca canınız sıkılıyor.
BOĞA: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün, çevreniz kalabalık olabilir.