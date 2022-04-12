12 Nisan 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için çevreniz oldukça kalabalık. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine, olayları araştırmalısınız.
BOĞA: KENDİNİZİ daha iyi ortaya koyarken, karşı cinsin yoğun etkisi üzerinizde.
Özlemlerinizin atağa kalkmasıyla sevdiklerinizin ne yaptığını düşünmek ve onları şımartmak istiyorsunuz.
İKİZLER: ENERJİNİZ çevreniz tarafından takdir ediliyor. Kendinizi aşma konusunda gerekli donanıma sahipsiniz ve işinizle gerekli müdahaleyi göstermelisiniz. Kazançlarınızda fırsatları değerlendirmek için acele edin.