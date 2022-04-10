10 Nisan 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Akıl gezegeni, yeraltı gezegenine kafa tutuyor. Bilişim dünyasının gizli sekmelerine dikkat kesileceğiz. Gündem ise fotoğraflar olacak. Dünyaca ünlü siyasetçilerin fotoğraflarını görmeye hazır olmalıyız. Veri hırsızlığına maruz kalan büyük kurumları da duyabiliriz.
KOÇ: AYNI anda iki işi bir arada yapmak size zor gelmese de, dikkatinizin dağılmasına sebep oluyor. Odaklandığınız zaman daha başarılı oluyorsunuz. Duygularınızın sizi yönlendirmesine izin vermiyorsunuz.
BOĞA: DEĞIŞIM içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi artırma çabalarınız her zaman karşılık bulmuyor.
Gelecekle ilgili planlarınız artıyor.