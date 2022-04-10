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    • 10.04.2022 08:42
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    10 Nisan 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    10 Nisan 2022 Pazar günlük burç yorumları. Akıl gezegeni, yeraltı gezegenine kafa tutuyor... Gündem ise fotoğraflar olacak. 10 Nisan 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 10 Nisan 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    Akıl gezegeni, yeraltı gezegenine kafa tutuyor

    Astrogündem: Akıl gezegeni, yeraltı gezegenine kafa tutuyor. Bilişim dünyasının gizli sekmelerine dikkat kesileceğiz. Gündem ise fotoğraflar olacak. Dünyaca ünlü siyasetçilerin fotoğraflarını görmeye hazır olmalıyız. Veri hırsızlığına maruz kalan büyük kurumları da duyabiliriz.

    KOÇ: AYNI anda iki işi bir arada yapmak size zor gelmese de, dikkatinizin dağılmasına sebep oluyor. Odaklandığınız zaman daha başarılı oluyorsunuz. Duygularınızın sizi yönlendirmesine izin vermiyorsunuz.

    BOĞA: DEĞIŞIM içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi artırma çabalarınız her zaman karşılık bulmuyor.
    Gelecekle ilgili planlarınız artıyor.

        İKİZLER: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içinize kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Yeni projeler kafanızı fazlasıyla meşgul edecek.

        YENGEÇ: BUGÜN duygusal bağlarınızı güçlü tutacaksınız.
        İletişim başarınızı, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz. Merkür sosyal hayatınıza hareket kazandırıyor.

        ASLAN: Çalışma hayatınız duygusal motivasyonunuzdan çok etkileniyor. Problemlerinizi yaptığınız işe hemen aksettiriyorsunuz.
        Toparlanmalısınız. Bugün sosyal hayatınız hareketlenebilir.

            BAŞAK: İLGINÇ fikirlerinizi mesleki konularda da kullanarak, çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz.
            Güzel planlar yapmanıza rağmen, değişimlerden çabuk etkileniyorsunuz.

            TERAZİ: GÜNEŞ karşıt burcunuz Koç'ta ilerliyor.
            Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, yeniden bazı kararlar almanızda fayda var. Yapacağınız seyahatler enerjinizi yükseltecek.

            AKREP: İLIŞKILERINIZDE istemediğiniz sıradışı olaylarla karşılaşmanız mümkün. Eğlenebileceğiniz ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Maddi konularda yeni açılımlar söz konusu.

                YAY: BUGÜN kendinize zaman ayırmalı ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak yeni işlere önem vermelisiniz. Maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. İşinizle ilgili görüşeceğiniz kişilere önyargılı olmamalısınız.

                OĞLAK: İLETIŞIM konularında önemli gelişmeler mevcut. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız.
                Çevrenizin sizin için ne düşündüğü konusunda tereddütleriniz olabilir. Güç bağı oluşturacağınız kişiler çok önemli.

                KOVA: SOSYAL ilişkileriniz hareket kazanıyor.
                Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza gereken önemi vermelisiniz. Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin hoşuna gidiyor.

                    BALIK: DENGENIZIN bozulmasından yana değilsiniz.
                    Maddi konularda Güneş'in konumu sizi de etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacaksınız. Bugün çalışkanlığınız ve disiplininizle göz dolduruyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 10 Nisan 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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