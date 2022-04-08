8 Nisan 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Ülkemizin önde gelen araştırma firmalarının açıklayacağı anket sonuçları, siyasi liderlere son dakika strateji değişikliği yaptıracak.
KOÇ: DOSTLARINIZIN fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşüncelerinize göre hareket edebilirsiniz. Etrafınızdakilerin davranışlarından yeni anlamlar çıkarmanız mümkün.
BOĞA: KENDİNİZİ aşma konusunda başarılısınız.
Mesleki anlamda sezgilerinizi ustaca kullandığınız için, takdir alıyorsunuz.
Ailenizle ilgili yaşadığınız olaylar sizi yoruyor.