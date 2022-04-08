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    8 Nisan 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    8 Nisan 2022 Cuma günlük burç yorumları. Ailenizin kadınlarıyla ilgili duygusal olaylar gündeme gelecek. Karşılıklı güven duygusuyla birçok paylaşımda bulunacaksınız. 8 Nisan 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 8 Nisan 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    Karşılıklı güven duygusuyla birçok paylaşımda bulunacaksınız

    Astrogündem: Ülkemizin önde gelen araştırma firmalarının açıklayacağı anket sonuçları, siyasi liderlere son dakika strateji değişikliği yaptıracak.

    KOÇ: DOSTLARINIZIN fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşüncelerinize göre hareket edebilirsiniz. Etrafınızdakilerin davranışlarından yeni anlamlar çıkarmanız mümkün.

    BOĞA: KENDİNİZİ aşma konusunda başarılısınız.
    Mesleki anlamda sezgilerinizi ustaca kullandığınız için, takdir alıyorsunuz.
    Ailenizle ilgili yaşadığınız olaylar sizi yoruyor.

        İKİZLER: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili hareketlenme söz konusu. Ortamlarda duygusal etkilenmeler yaşamanız olası. Tanışacağınız kişilerle farklı bir elektrik yakalayabilirsiniz.

        YENGEÇ: İÇSEL disiplininizi güçlü tutmayı başaracağımız bu günde, olayları sakince izleyeceksiniz. Kendinizi denetleyebilirseniz, olayların seyri istediğiniz boyutta gerçekleşecektir.

        ASLAN: DUYGULARINI açıklama konusunda oldukça cesur davranıyorsunuz. Bugün hayal gücünüzü kullanacağınız alanları tespit ederek, enerjinizi olumlu bir şekilde kullanacaksınız.

            BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin renkli fikirlerinden etkileneceksiniz. Bugün onlarla ortak bir proje üretme yolundasınız.
            Yapınızı zorlayacak olaylardan uzak kalmaya çalışmalısınız.

            TERAZİ: İŞ yaşantınızda inatçı ve pratik davranışlarınız sayesinde istediğiniz disiplini kurmayı başaracaksınız. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.

            AKREP: İLİŞKİLERİNİZDE belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili bir seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Kendinize disiplin kazandırma çabası içindesiniz.

                YAY: DUYGUSAL konuların sizi etkilemesine izin verdikçe herkesin sorunlarından etkileniyorsunuz. Bugün dostlarınıza imkanlarınız dahilinde bazı destekleri vermek isteyebilirsiniz.

                OĞLAK: ÇEVRENİZDEKİ olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanacaksınız.
                Olumlu düşünceyle başarılı oluyorsunuz.

                KOVA: BUGÜN, duygularınız sizi olumlu etkiliyor.
                Arkadaşlarınızla güçlü bağlar oluşturacak ve istediğinizi elde etmek için gücünüzü ortaya koyacak, adımlarınızı sıkı atacaksınız.

                    BALIK: SEVDİKLERİNİZE her konuda destekten yanasınız. Ailenizin kadınlarıyla ilgili duygusal olaylar gündeme gelecek.
                    Karşılıklı güven duygusuyla birçok paylaşımda bulunacaksınız.
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                    Haberler Burçlar 8 Nisan 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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