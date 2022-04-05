5 Nisan 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Venüs, Balık burcunda! Elektrik üretimi ve devamlılığı için yapılan projeleri konuşacağımız bir aydayız. Hidrojen enerjisi kavramı dilimizden düşmezken, burada yapılacak altyapı çalışmaları geleceğimiz için ekilen bir tohum olabilir.
KOÇ
21 Mart - 19 Nisan
Yorucu iş temposuna girmek üzere olduğunuzu bilerek programlı ve istikrarlı olur iseniz iş sürecinizi en verimli şekilde geçirebilirsiniz.
BOĞA
20 Nisan - 20 Mayıs
Sosyal yönünüz atağa geçiyor. Özellikle yalnız olan Kova'lar flörtleşerek ilerledikleri arkadaşlıklar ile çok başarılı ilişkilere yeni girişimler yapabilirler.