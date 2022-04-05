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    • 05.04.2022 09:16
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    • 05.04.2022 09:19
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    5 Nisan 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    5 Nisan 2022 Salı günlük burç yorumları. Venüs, Balık burcunda! Elektrik üretimi ve devamlılığı için yapılan projeleri konuşacağımız bir aydayız. 5 Nisan 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte5 Nisan 2022 Salı günlük burç yorumları...

    Venüs, Balık burcunda!

    Astrogündem: Venüs, Balık burcunda! Elektrik üretimi ve devamlılığı için yapılan projeleri konuşacağımız bir aydayız. Hidrojen enerjisi kavramı dilimizden düşmezken, burada yapılacak altyapı çalışmaları geleceğimiz için ekilen bir tohum olabilir.

    KOÇ

    21 Mart - 19 Nisan

    Yorucu iş temposuna girmek üzere olduğunuzu bilerek programlı ve istikrarlı olur iseniz iş sürecinizi en verimli şekilde geçirebilirsiniz.

    BOĞA

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Sosyal yönünüz atağa geçiyor. Özellikle yalnız olan Kova'lar flörtleşerek ilerledikleri arkadaşlıklar ile çok başarılı ilişkilere yeni girişimler yapabilirler.

        İKİZLER

        21 Mayıs - 21 Haziran

        Sorumluluklarınızın farkında bir tutum sergilemek hususunda çok başarılısınız ancak eğlence ortamlarında konuşma yaparken gerilebiliyorsunuz.

        YENGEÇ

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Etrafınızda eleme yapmanız şart görünüyor. Çok dinamik olmanıza rağmen dinamizminizi başkaları ile paylaştığınızda çok çabuk yorulabilirsiniz.

        ASLAN

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Söylemek istemedikleriniz birden ağzınızdan çıkabilir. Sonrasında dönüp kendinize neden böyle dedim diye sorabilirsiniz, kendi iç sınırınızı keşfedeceksiniz.

            BAŞAK

            23 Ağustos - 22 Eylül

            Hayata karşı verimli olabilmek için hayatın sesini dinleyin. Arada sessiz kalın ve evrenin, eş zamanlı sayıların size ne anlattığını anlamak için çaba gösterin.

            TERAZİ

            23 Eylül - 22 Ekim

            Bazı konularda çekingen kalabiliyorsunuz bu da potansiyelinizi görmeniz konusunda büyük engel. Kendinizi arada bir aşmakta sakınca yok, dışadönük olun.

            AKREP

            23 Ekim - 21 Kasım

            Tutumunuzu mümkün olduğunca sakince dengede kılmaya çalışın. İçsel dengeyi yakalarsanız daha güzel olan kapıları görme fırsatı yakalarsınız.

            YAY

            22 Kasım - 21 Aralık

            Herkes sizde kendisinden bir parça bulabildiği için size çekiliyorlar. Her zaman bir tanıdık yakalama fırsatı buluyorsunuz. İçtenliğinizin meyvesini topluyorsunuz.

                OĞLAK

                22 Aralık - 19 Ocak

                Bugünlerde tek hayatınızdan beklentiniz çok yüksek olsa da bir o kadar ilgi de sizi korkutuyor. Ortayı yakalamak için içsel dengenizi sağlamanız şart.

                KOVA

                20 Ocak - 18 Şubat

                Müzikler ve filmler size sizi yansıtır. Yüksek titreşim içeren yayınların içerisinde olmakta fayda var. Uzun vadede ufkunuzun genişlediğini göreceksiniz.

                BALIK

                19 Şubat - 20 Mart

                Çabuk paniğe kapılabiliyorsunuz. Sakin olmak için çaba sarf etmelisiniz. Ateş elementinin etkisi ile hızlı giderken bir şeyleri kaçırabiliyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 5 Nisan 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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