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    • Burçlar
    • 06.04.2022 08:49
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    • 06.04.2022 08:52
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    6 Nisan 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    6 Nisan 2022 Çarşamba günlük burç yorumları. Satürn, Ay düğümlerine kafa tutuyor. 6 Nisan 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 6 Nisan 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

    Satürn, Ay düğümlerine kafa tutuyor

    Astrogündem: Satürn, Ay düğümlerine kafa tutuyor. Savaş üzerinden yapılan sermaye değişimleri, global yatırımcıları dünyanın diğer ucuna sürüklerken "para el değiştirse de yön değiştirmez" sözünü hep bir ağızdan söyleyeceğiz. Ülkemizde bazı gıda markaları Rusya pazarına girecek.

    KOÇ

    21 Mart - 19 Nisan

    Sosyal hayatınızla ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması için biraz beklemelisiniz. Elektronik iletişimlerinizle ilgili yaşayacağınız problemler sinirlerinizi...

    BOĞA

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Aşk hayatınızla ilgili konularda partnerinizden özür dilemek için uygun bir gün. Ayrıca sağlıkla alakalı, detox gibi işlemler için de uygun bir gün olacak.

        İKİZLER

        21 Mayıs - 21 Haziran

        Dengenizi oturtmuş olmanın verdiği keyif ile her şey yolunda gidiyor. Bazı konularda çaba sarf etmeden de başarılı olabildiğinizi görmek ufkunuzu açıyor.

        YENGEÇ

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Enerjinizi yönsüz hareket ettirmektense düzenli bir amaç için harcamaya koyuluyorsunuz. Bu tutum da size daha büyük bir başarının kapısını yavaşça açıyor.

        ASLAN

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aşk hayatınızla ilgili konularda isyan edebilirsiniz ancak sinirlerinize teslim olmadan önce durup düşünürseniz ve hataları tecrübe olarak görürseniz daha kontrollü olursunuz.

            BAŞAK

            23 Ağustos - 22 Eylül

            Dostlarınızın iyiliğini istiyorsunuz ancak yer yer onlara karşı sert gidebiliyorsunuz. Bu durum da sizi başınızdan atmak istiyormuş gibi gösteriyor.

            TERAZİ

            23 Eylül - 22 Ekim

            Verimli bir aşk hayatı geçirebilmek için karşı tarafın da isteklerini dinlemeniz gerektiğinin farkındasınız ve elinizden geleni yapıyorsunuz.

            AKREP

            23 Ekim - 21 Kasım

            Mesleki açıdan olumlu sonuçlanacak konularda kendinizi kısıtlamayın. Radikal bir değişim istiyorsanız içinde bulunduğunuz dönemden iyisi olamaz.

                YAY

                22 Kasım - 21 Aralık

                Su grupları bugünlerde kendilerini genel olarak yorgun hissediyor. Enerji emen kişiler ve kalabalıklar ile aynı ortamda bulunmanız gerekebilir.

                OĞLAK

                22 Aralık - 19 Ocak

                Girişken ruhunuz ile bulunduğunuz yerde adınızdan söz ettiriyorsunuz. Aşk hayatınızda vaad ettiklerinizi yerine getirmek için çaba gösterin.

                KOVA

                20 Ocak - 18 Şubat

                Psikolojik ve fiziksel olarak geçmişin izlerini sildiğinizi gözlemlemek mümkün. Hayatınızı sıfırdan yaşamak için elinizden geleni yapmaya kendinizi hazırladınız.

                    BALIK

                    19 Şubat - 20 Mart

                    Başaramadıklarınız için kendinize yüklenmek yerine tecrübe olarak görüp kalkıp devam etmeye meyillenirseniz işlerinizin yoluna girdiğini göreceksiniz.
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                    Haberler Burçlar 6 Nisan 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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