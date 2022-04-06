6 Nisan 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Satürn, Ay düğümlerine kafa tutuyor. Savaş üzerinden yapılan sermaye değişimleri, global yatırımcıları dünyanın diğer ucuna sürüklerken "para el değiştirse de yön değiştirmez" sözünü hep bir ağızdan söyleyeceğiz. Ülkemizde bazı gıda markaları Rusya pazarına girecek.
KOÇ
21 Mart - 19 Nisan
Sosyal hayatınızla ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması için biraz beklemelisiniz. Elektronik iletişimlerinizle ilgili yaşayacağınız problemler sinirlerinizi...
BOĞA
20 Nisan - 20 Mayıs
Aşk hayatınızla ilgili konularda partnerinizden özür dilemek için uygun bir gün. Ayrıca sağlıkla alakalı, detox gibi işlemler için de uygun bir gün olacak.