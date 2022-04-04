4 Nisan 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Mars – Satürn kavuşumu; "Bir söyle bin ah işit." günlerine teslim olduğumuzu gösterecek. Fransa, protestolarda nerede kalmıştık derken ülkemizde ise parti başkanları hiç olmadığı kadar bir araya gelebilir.
21 Mart - 19 Nisan
Koç
AİLENİZLE ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu. Aile fertleri arasında ortak çalışmalar gündeme gelecek. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
AY burcunuzda ilerliyor. Düşüncelerinizin sizi olumlu yönlendireceğinden emin olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yeni bir dönem başlamak üzere. Sevdiğiniz işi yaptığınız zaman mutlu oluyorsunuz.