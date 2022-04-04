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    • Burçlar
    • 04.04.2022 08:44
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    • 04.04.2022 08:47
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    4 Nisan 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    4 Nisan 2022 Pazartesi günlük burç yorumları. Bugün dostlarınızla bir araya gelecek ve ortak maddi sorunlarınızı tartışacaksınız. 4 Nisan 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 4 Nisan 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    Bugün dostlarınızla ortak maddi sorunlarınızı tartışacaksınız

    Astrogündem: Mars – Satürn kavuşumu; "Bir söyle bin ah işit." günlerine teslim olduğumuzu gösterecek. Fransa, protestolarda nerede kalmıştık derken ülkemizde ise parti başkanları hiç olmadığı kadar bir araya gelebilir.

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    AİLENİZLE ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu. Aile fertleri arasında ortak çalışmalar gündeme gelecek. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    AY burcunuzda ilerliyor. Düşüncelerinizin sizi olumlu yönlendireceğinden emin olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yeni bir dönem başlamak üzere. Sevdiğiniz işi yaptığınız zaman mutlu oluyorsunuz.

        21 Mayıs - 21 Haziran

        İkizler

        AY bilinçaltınızı yoğunlaştırıyor. Bugün Ay'ın konumu, duygusal takıntılarınızı ön plana çıkararak kendinizi tanıma fırsatı verecektir. Sıkılmanız için hiç bir neden yok. Bilinçaltı rüyalarınız yoğun.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        MADDİ konularda geçici heveslerle yaşamak istemiyorsunuz. İş konusunda güvendiğiniz bir kişiyle çalışmak sizi rahatlatıyor. Kazançlarınızda artış sağlamak için, yeni yapılanmalar içindesiniz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        UZAK yolların hayalini kuruyorsunuz. Planlı programlı hareket etmekle çok şey kazanacaksınız. Başkalarının düşüncelerini benimsemek zorunda kaldığınızda, yaptığınız işten tatmin olmuyorsunuz.

            23 Ağustos - 22 Eylül

            Başak

            YAŞAM standartlarınızı yüksek tutmayı başaramıyorsunuz. Bugün, maddi bir güven arayışı içindesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı istekleri kafanızı karıştıracak. Çevrenize şans vermelisiniz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            MERKÜR aile evinizde ilerliyor. Bugün güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla organize çalışmalar içinde bulunacaksınız. Beraberce yaptığınız grup çalışmalarınızdan siz kazançlı çıkacaksınız.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            AY'IN konumu, rutin iş gününüzün dışına çıkmanıza neden oluyor. Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işleri seviyorsunuz.

                22 Kasım - 21 Aralık

                Yay

                GÜNEŞ kombinasyon burcunuz Koç'ta ilerliyor. Sosyal yaşantınıza ağırlık vereceksiniz. Bulunacağınız ortamlarda neşeli ve ilginç saatler geçirmeniz mümkün. Girdiğiniz ortama hakim olabiliyorsunuz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                MADDİ konularla ilgili düşünceleriniz, birçok aktivitenin önüne geçebilir. Değişik arayışlar içindesiniz. Çeşitli kaynakları araştırarak size en uygun olanı bulmalısınız. Sizi aşan konularda beklemelisiniz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                AY'IN bulunduğu konum, yakın ilişkilerinizi etkiliyor. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki başarınızı çevresel destekleri kullanmakla sağlıyorsunuz.

                    19 Şubat - 20 Mart

                    Balık

                    KİŞİLERİ yargılamadan dinlemesini öğrenmeli ve çevrenizdeki kişilerin sizi anlamasına zaman bırakmalısınız. Bugün dostlarınızla bir araya gelecek ve ortak maddi sorunlarınızı tartışacaksınız.
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                    Haberler Burçlar 4 Nisan 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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