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    • Burçlar
    • 03.04.2022 08:52
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    • 03.04.2022 08:55
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    3 Nisan 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    3 Nisan 2022 Pazar günlük burç yorumları. Arkadaş çevreniz konusunda yapılanmaya gitmek güvenli olacak. Ateş elementi enerjinizin sebebi ile fazla insan profilini yüksek enerjinize çekiyorsunuz. 3 Nisan 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 1 Nisan 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ

    21 Mart - 19 Nisan

    Bugünlerde partneri olanlar zamanlarını partnerleri ile geçirmek isteyebilirler, bu da onları realiteden kopararak işlerini engelleyebilir.erleri ile geçirmek isteyebilirler, bu da onları realiteden kopararak işlerini engelleyebilir.

    BOĞA

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Duygusal bağlantılara açık olmakla beraber temkini de elden bırakmıyorsunuz. Ancak fazlası insanların gözünde soğuk olduğunuz izlenimi uyandırabilir.

    İKİZLER

    21 Mayıs - 21 Haziran

    Size hizmet etmeyen amaçlardan özgürleşmek konusunda aksiyon aldınız. Aldığınız kararların arkasında durmak ayrıca önem arz etmekte.

        YENGEÇ

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Bazı hedeflerinizin zor yoldan olacağı aşikar bu sebepten de savaşmaktan kaçıyorsunuz ancak kaçmazsanız göreceğiniz manzara muhteşem olacak.

        ASLAN

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Maddi kaynaklarınızı toparlamak hususunda biraz sıkıntı yaşayacaksınız. Partnerinizle olan romantik bağınızın güçleneceği bir zaman dilimine giriyorsunuz.

        BAŞAK

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Yolculuk yapacak Terazi burcu üyeleri ufak aksaklıklarla karşılaşabilirler ancak kariyer ve mesleki konularda ilerleme kaydettiğiniz bir gerçek.

            TERAZİ

            23 Eylül - 22 Ekim

            Araştırma konularında oldukça verimlisiniz. Yeni bir konu öğrenmek üzerine oldukça başarılı olabilirsiniz, bir şeyler başlatmak için uygun bir süre olacak.

            AKREP

            23 Ekim - 21 Kasım

            Sektör değiştirmek istiyorsanız uzun bir sürece adım atacaksanız uygun bir zamandasınız Girişim yapan Aslan'lar yüksek başarılar elde edebilir.

            YAY

            22 Kasım - 21 Aralık

            Eril enerji ve prensiplerin hayatınıza aktığı bir döneme giriyorsunuz. Dostlarınızla yapacağınız işler sizi bir üst seviyeye çıkartacak.

                OĞLAK

                22 Aralık - 19 Ocak

                Gizlilik içerisinde yürüttüğünüz her iş size başarı getirecek. Kariyer ve hedef konularında demoralize olmanın önüne de bu şekilde geçebilirsiniz.

                KOVA

                20 Ocak - 18 Şubat

                Mars'in önümüzdeki günlerde burcunuzda ilerliyor olmasıyla işleriniz bereketlenecek. Enerjisiz ve motivasyon eksikliği olan halinizden sıyrılabileceksiniz.

                BALIK

                19 Şubat - 20 Mart

                Arkadaş çevreniz konusunda yapılanmaya gitmek güvenli olacak. Ateş elementi enerjinizin sebebi ile fazla insan profilini yüksek enerjinize çekiyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 3 Nisan 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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