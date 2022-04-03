3 Nisan 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
21 Mart - 19 Nisan
Bugünlerde partneri olanlar zamanlarını partnerleri ile geçirmek isteyebilirler, bu da onları realiteden kopararak işlerini engelleyebilir.erleri ile geçirmek isteyebilirler, bu da onları realiteden kopararak işlerini engelleyebilir.
BOĞA
20 Nisan - 20 Mayıs
Duygusal bağlantılara açık olmakla beraber temkini de elden bırakmıyorsunuz. Ancak fazlası insanların gözünde soğuk olduğunuz izlenimi uyandırabilir.
İKİZLER
21 Mayıs - 21 Haziran
Size hizmet etmeyen amaçlardan özgürleşmek konusunda aksiyon aldınız. Aldığınız kararların arkasında durmak ayrıca önem arz etmekte.