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    • 01.04.2022 08:47
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    • 01.04.2022 08:57
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    1 Nisan 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    1 Nisan 2022 Cuma günlük burç yorumları. Kendinizi iyi hissetmek için spora ve kendinize zaman ayırmalısınız! 1 Nisan 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 1 Nisan 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: ÇEVRENİZDE gelişen duygusal olaylardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün. Çevrenizin imkanlarından yararlanacaksınız.

    BOĞA: TAKINTILI bir kişi değilsiniz ama bugün, çevrenizdeki olaylar kayıtsız kalamıyorsunuz Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerin düşük temposundan olumsuz etkileniyorsunuz.
    Çevrenizi yargılayabilirsiniz.

    İKİZLER: MERKÜR iletişim konusunda sizi zorlayabilir.
    Kısa yolları kapsayan haberlerin sizin isteklerinizin paralelinde ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz. Erkek kardeşler ve babanızla ilişkileriniz gündem kazanıyor.

        YENGEÇ: YÖNETİCİLİK konusunda çevrenize ders verecek davranışlar sergilemeniz, iyi hissettiriyor.
        Bugün güven duygusuna ve onaya herkesten çok ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla baş etmeyi öğrenmelisiniz.

        ASLAN: BİRLİKTE iş yaptığınız kişilerin nitelikli yönleri sizin için oldukça önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacaksınız. Hayallerinize oldukça yaklaşacağınız bir gün.

        BAŞAK: GÜÇLÜ planların kişisi olmanıza rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçtığınızda çevrenizden tepki alıyorsunuz. İdeallerinizi yaşama geçirmek için desteğe ihtiyacınız yok. Enerjinizi doğru kullanıyorsunuz.

            TERAZİ: AY karşıt burcunuzda ilerlerken enerjiniz yüksek seyrediyor. Çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantıda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyabilirsiniz.

            AKREP: DİSİPLİN size yakışıyor. Finans konularının gündem kazanmasıyla, sıkı planlar yapıyorsunuz.
            Değişim için uygun bir gün değil. Gizli anlaşmaların faydasını göreceksiniz.
            Düşüncelerinizi kimseyle paylaşmayın.

            YAY: GİZLİ enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz.
            Dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamayı bırakmalısınız. İyi niyetli yaklaşımlarınızdan dolayı kazanacaksınız.

                OĞLAK: KENDİNİZİ yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz.
                Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz.
                Başarma içgüdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şansınız açık.

                KOVA: GÖRÜŞECEĞİNİZİN kişilerin başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz.
                Birlikte çalıştığınız kişilerle kısa seyahatler söz konusu olabilir.

                BALIK: BUGÜNLERDE, görüştüğünüz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. İyi hissetmek için spora ve kendinize zaman ayırmalı ve eğlenceli ortamlarda bulunmalısınız.
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                Haberler Burçlar 1 Nisan 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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