1 Nisan 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: ÇEVRENİZDE gelişen duygusal olaylardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün. Çevrenizin imkanlarından yararlanacaksınız.
BOĞA: TAKINTILI bir kişi değilsiniz ama bugün, çevrenizdeki olaylar kayıtsız kalamıyorsunuz Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerin düşük temposundan olumsuz etkileniyorsunuz.
Çevrenizi yargılayabilirsiniz.
İKİZLER: MERKÜR iletişim konusunda sizi zorlayabilir.
Kısa yolları kapsayan haberlerin sizin isteklerinizin paralelinde ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz. Erkek kardeşler ve babanızla ilişkileriniz gündem kazanıyor.