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    • Burçlar
    • 31.03.2022 08:43
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    • 31.03.2022 08:46
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    31 Mart 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    31 Mart 2022 Perşembe günlük burç yorumları. İyi niyetiniz bazen sizin aleyhinize gelişiyor. Her şeyden etkileneceksiniz. 31 Mart 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 31 Mart 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: SİZİ sıkan olaylarda kendinizi bir türlü soyutlayamadığınız için, enerjinizi kullanırken aşırı uçlarda dolaşıyorsunuz. Mesleki konularda duyarlı davranmak yerine sizden saklanan sırları öğrenmelisiniz.

    BOĞA: YAŞAMINIZLA ilgili bir başlangıç arifesinde olmanıza rağmen, duygusal konulardan uzak kalmaya çalışıyor, mantıklı olaylara ilgi gösteriyorsunuz. Organizasyonlar ve davetlerle yaşantınız renk kazanacak.

    İKİZLER: KİŞİSEL isteklerinizle karşı tarafı etkiniz altına alabileceğiniz bir gün. Tepe evinizdeki Ay sayesinde direttiğiniz konularda başarılı olacaksınız. Bugün, toplumsal olaylara ağırlık vereceksiniz. Kafanızı karışık.

        YENGEÇ: BUGÜN fikir tartışmalarından uzak kalmak istemiyorsunuz. Aklınızı ve fiziksel enerjinizi doğru kullanmak adına başkalarına örnek olmak istiyorsunuz. Fakat bu özelliğinizi hiç kimseye hissettirmemeyi başaracaksınız.

        ASLAN: BUGÜN hırslı yönlerinizin çıkış yapacağı bir gün içindesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı yönleri ilginizi çekiyor fakat onlara paye vermemek adına susmayı tercih ediyorsunuz.
        Bazı olaylar size ders olabilir.

        BAŞAK: AY bugün felsefi yönünüzü ortaya çıkarıyor.
        İçine kapanık bir tablo çizerek, sevdikleriniz için merak konusu olacaksınız. Sürekli yoğun bir tempo içindesiniz ve bir çok işi başarmak gibi bir zorunluluğunuz yok.

            TERAZİ: OLDUKÇA romantik duygular içindesiniz.
            Bugün içgüdülerinizin sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsanız, sizi bulunduğunuz ortama sürükleyen nedenlerin altını çizmelisiniz. Bazı hatalar da kendiliğinden düzelecektir.

            AKREP: YAKIN, ilişkilerinize çekimser bir şekilde bakıyorsunuz. Şüpheci yaklaşımlarınız yüzünden, rutin işleriniz aksıyor. Size anlatılan hiçbir şeye inanmak istemediğiniz için dengelerinizi kullanırken zorlanacaksınız.

            YAY: MERKÜR çevresel ilişkilerinizde sabit değerlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Yapıcı beraberlikler içindesiniz. Enerjinizi etrafınıza yansıtabilecek ve karşılığını alacaksınız.
            Yaşam kalitenizi yükseltmek istiyorsunuz.

                OĞLAK: ÇEVRESEL faktörlerden kaynaklanan, oluşumlar sizin için önemli olacak. Karşılıklı fikir çatışmaları yaşayacaksınız. Enerjinizi ilişkilerinizde kullanabilecek beceriye sahipsiniz. Yollarla ilgili planlarınız olacak.

                KOVA: KENDİ gücünüzün farkındasınız ve bu özelliğinizi daha da katlayacak ilişkilere ihtiyaç duyuyorsunuz. Özgürlüğünüzü hiçbir şeye değişmiyor olmanız çevrenizde hayranlık uyandırıyor. Kusurlarınızı iyi saklıyorsunuz.

                BALIK: TÜM hafta boyunca kişisel savaşlarınız çok oldu ve çevrenizde bozulan ilişkileri için arabuluculuk yapmak zorunda kaldınız.
                İyi niyetiniz bazen sizin aleyhinize gelişiyor. Her şeyden etkileneceksiniz.
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                Haberler Burçlar 31 Mart 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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