31 Mart 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: SİZİ sıkan olaylarda kendinizi bir türlü soyutlayamadığınız için, enerjinizi kullanırken aşırı uçlarda dolaşıyorsunuz. Mesleki konularda duyarlı davranmak yerine sizden saklanan sırları öğrenmelisiniz.
BOĞA: YAŞAMINIZLA ilgili bir başlangıç arifesinde olmanıza rağmen, duygusal konulardan uzak kalmaya çalışıyor, mantıklı olaylara ilgi gösteriyorsunuz. Organizasyonlar ve davetlerle yaşantınız renk kazanacak.
İKİZLER: KİŞİSEL isteklerinizle karşı tarafı etkiniz altına alabileceğiniz bir gün. Tepe evinizdeki Ay sayesinde direttiğiniz konularda başarılı olacaksınız. Bugün, toplumsal olaylara ağırlık vereceksiniz. Kafanızı karışık.