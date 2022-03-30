30 Mart 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Venüs, Ay düğümlerinin işini bozarken, karmaları yıkıyor. 24 Ağustos 1991'de bağımsızlığı ilan eden Ukrayna, bir yandan savaşla bir yandan da ekonomik krizle uğraşırken, 2024'ün Ocak ayına kadar bu buhran Avrupa'yı da içine çekecek.
KOÇ
Bugünlerde arkadaş çevreniz genişleyebilir.
Çıkarcı kişilerle samimi kişileri ayırt etmeniz çok önemli.
Bu noktada da hisleriniz en yakın dostunuz olacaktır.
BOĞA
Düşünce yapınız ekstra önem kazanıyor.
Hayatınızda duygusal boşluklar olan ve herhangi bir bağımlılık geliştirmeye meyilli bir dönemdesiniz.