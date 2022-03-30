30 Mart 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Venüs, Ay düğümlerinin işini bozarken, karmaları yıkıyor. 24 Ağustos 1991'de bağımsızlığı ilan eden Ukrayna, bir yandan savaşla bir yandan da ekonomik krizle uğraşırken, 2024'ün Ocak ayına kadar bu buhran Avrupa'yı da içine çekecek.