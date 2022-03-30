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    • Burçlar
    • 30.03.2022 08:56
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    • 30.03.2022 09:00
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    30 Mart 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    30 Mart 2022 Çarşamba günlük burç yorumları. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece, özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız. 30 Mart 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 30 Mart 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

    Sadece güneşli günlerde yürürseniz hedefinize asla varamazsınız

    Astrogündem: Venüs, Ay düğümlerinin işini bozarken, karmaları yıkıyor. 24 Ağustos 1991'de bağımsızlığı ilan eden Ukrayna, bir yandan savaşla bir yandan da ekonomik krizle uğraşırken, 2024'ün Ocak ayına kadar bu buhran Avrupa'yı da içine çekecek.

    KOÇ
    Bugünlerde arkadaş çevreniz genişleyebilir.
    Çıkarcı kişilerle samimi kişileri ayırt etmeniz çok önemli.
    Bu noktada da hisleriniz en yakın dostunuz olacaktır.

    BOĞA
    Düşünce yapınız ekstra önem kazanıyor.
    Hayatınızda duygusal boşluklar olan ve herhangi bir bağımlılık geliştirmeye meyilli bir dönemdesiniz.

        İKİZLER
        Bugünlerde gelecek planlamasında çok başarılısınız.
        Ailenizin taktirini kazanacağınız bu sürecin sizin için zor olmadığını göreceksiniz.

        YENGEÇ
        Günlük bir sohbet esnasında bile farklı ilhamlar alabiliyor ve gününüzün tamamını bu ilham ışığında iyi geçirebiliyorsunuz. Sizleri üzmek imkansız bu yüzden şanslısınız.

        ASLAN
        Kalbinizin sesini dinlemek sizin için çok önemli bu sebepten de çoğu zaman doğru karar alabiliyorsunuz, yanlışlarınızın ise asilce sonucuna katlanıyorsunuz.

            BAŞAK
            Evinizde yapacağınız değişiklikler, enerjinizi değiştirecektir.
            Huzur enerjinizi aktive etmeniz şart.
            Özellikle iş stresi üzerinize fazla gelmeye başladı.

            TERAZİ
            Verimli olmak hususunda çok başarılısınız.
            Kendinizi değerli hissettirecek her türlü evrensel mesaj bugünlerde karşınıza çıkabilir, kalbinizi güzelliklere açın.

            AKREP
            Hobisel yeteneklerinizin geliştiğini göreceksiniz. Radikal kararlar almak isteyen Akrep'ler için olumlu bir dönem. Kendinizi yavaşça değiştiriyorsunuz.

                YAY
                İşinizde arkadaşlarınızı motive eden siz olduğunuz taktirde başarılı sonuçlar elde edeceksiniz. Topluluklar içerisinde öz güveniniz yüksek olsun.

                OĞLAK
                Son günlerde aşkı sadece olumlu yönleri ile yaşamayı istemek peri masallarından farksız olur. Partnerinizi her yönü ile kabul etmeniz çok önemli.

                KOVA
                Olumlu bakış açınızın başkalarına faydası oluyor ancak kendinizi yönlendirmek konusunda başarısızsınız.
                Endişeye kapılıp hareket edebiliyorsunuz.

                    BALIK
                    Girişimci yönünüz işinizde her zaman taktir görmenizi sağlıyor. İş konuşarındaki başarınızın yüksek titreşimli güzel halini aşk hayatınıza da yönlendirin.
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                    Haberler Burçlar 30 Mart 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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