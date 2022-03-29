29 Mart 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: MADDİ olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün içindesiniz.
Dostluğu seven biri olarak, sizin duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var.
BOĞA: SON günlerde partnerinizle ilgili takıntı derecesine gelen düşünceleriniz sizi olumsuz etkileyebilir. Bu konuyu daha ılımlı ve karşınızdakini de keskin sınırlar içine sokmadan halletmeniz lehinize olacaktır.
İKİZLER: BUGÜN günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgi aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirin. Kişisel başarının önemli olmadığı değişikliğe ihtiyacınız var.