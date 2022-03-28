28 Mart 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Yaşantınızda ihmal ettiğiniz konuların güncellik kazanması, bir miktar sizi sıkıntıya sokabilir. Yapmanız gereken işlerin artmasıyla yorulabilirsiniz. Sosyal ilişkileriniz yeni ve canlı bir boyuta giriyor.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Duygularınızı yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işler size göre olmadığı için her zaman orijinal fikirlerin peşinden gidiyorsunuz. Bugün dostlarınızla bir araya gelmekten memnunluk duyacaksınız.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Düşüncelerinizi paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemeniz büyük hata. Oysa olaylara mantıklı bir şekilde eğilmeniz, sizi başarıya götürür. Haberleşme konusunda ketum davranıyorsunuz.