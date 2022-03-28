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    • 28.03.2022 08:51
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    28 Mart 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    28 Mart 2022 Pazartesi günlük burç yorumları. Bugün yakın ilişkilerinizde duygusal davranarak herkesi şaşırtabilirsiniz. Sert havanızın altında yumuşak bir kalbiniz olduğunu çevrenize göstermenin tam zamanı. Bazıları artık sizi tanımalı. 28 Mart 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 28 Mart 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Yaşantınızda ihmal ettiğiniz konuların güncellik kazanması, bir miktar sizi sıkıntıya sokabilir. Yapmanız gereken işlerin artmasıyla yorulabilirsiniz. Sosyal ilişkileriniz yeni ve canlı bir boyuta giriyor.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Duygularınızı yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işler size göre olmadığı için her zaman orijinal fikirlerin peşinden gidiyorsunuz. Bugün dostlarınızla bir araya gelmekten memnunluk duyacaksınız.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Düşüncelerinizi paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemeniz büyük hata. Oysa olaylara mantıklı bir şekilde eğilmeniz, sizi başarıya götürür. Haberleşme konusunda ketum davranıyorsunuz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacaksınız. Yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda, işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Bugün yaşama esnek bir şekilde bakıyorsunuz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Bugünlerde yatırımcı yönleriniz ön plana çıkıyor. Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizde yeni düzenlemelere ihtiyaç duyacaksınız. Fikirleriniz sürekli değişiyor.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Pozitif enerjinizi sevdiklerinize yansıtacak ve onların sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz. Maddi isteklerinizde çok fazla bir artış görülüyor. Hayallerinizden asla vazgeçmemelisiniz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel gelişmeler gündeme gelecek. İlişkilerinizi gözden geçirmek ve daha iyiye taşımak için önünüze harika fırsatlar çıkacak.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Ailenizin isteklerine duyarlı olmanız sizi bu konuda özel kılıyor. Her zaman sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceğinize inanıyorsunuz. Bu bakış açısı sizi hep olumlu sonuçlara götürüyor.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Bugün partnerinizle olumlu iletişim içinde olmanız sayesinde, aldığınız ortak kararları yaşama geçirme konusunda daha inatçı olacaksınız. Entelektüel ilişkilerinizi geliştireceğiniz bir dönem.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Toplumsal ilişkileriniz olumlu gidiyor. Duygusal derinliğiniz çok güçlü. Bilinçaltınızda geliştirdiğiniz farklı olma isteğini, geleneksel yapınızdan dolayı bir türlü yaşama geçiremiyorsunuz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Bugün duygusal konularda bazı düşüncelerinizin esiri olabilirsiniz. Özellikle sevdiklerinizle paylaşmanız gereken çok şey var. Daha esnek olursanız, kendinizi huzurlu hissedeceksiniz.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Bugün yakın ilişkilerinizde duygusal davranarak herkesi şaşırtabilirsiniz. Sert havanızın altında yumuşak bir kalbiniz olduğunu çevrenize göstermenin tam zamanı. Bazıları artık sizi tanımalı.
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                Haberler Burçlar 28 Mart 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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