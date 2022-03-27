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    • 27.03.2022 08:51
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    27 Mart 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    27 Mart 2022 Pazar günlük burç yorumları. Güneş Satürn 45’liği! Duygusal derinliğiniz çok güçlü. 27 Mart 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 27 Mart 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    Güneş Satürn 45’liğinde! Duygusal derinliğiniz çok güçlü

    Astrogündem: Güneş Satürn 45'liği! Trollerinin bugünkü menüsünde kulüp başkanları ve futbolcular var. Türk futbolunda neler oluyor derken, yayın hakları konusu yılan hikayesine dönebilir. Avrupa maçlarında Rus futbolculara karşı yapılan ambargolar esnetilecek.

    KOÇ: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor.
    Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız.
    Fikirleriniz sürekli değişiyor.

    BOĞA: Düşüncelerinizi paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı bir şekilde eğilmeniz, sizi farklı yapabilir. Haberleşme konusunda ketum davranıyorsunuz.

        İKİZLER: Bireysel duygularınızla yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için, farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmekten memnunluk duyacaksınız.

        YENGEÇ: Ailenizin istekleri konusunda sezgileriniz mükemmel gelişiyor ve olayların üstesinden kolay bir şekilde geleceğinize inanıyorsunuz. Her şeyinizin farklı olmasını istiyorsunuz.

        ASLAN: Yaşantınızla ilgili ihmal ettiğiniz konuların güncellik kazanması, size sorumluluk getirecektir. İşlerin gelişmesiyle ilgili duraklamalar yaşayabilirsiniz. Sosyal ilişkileriniz yeni boyuta giriyor.

            BAŞAK: Başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. İlişkilerinizi gözden geçirmek için önünüze sunulan doneleri görmezlikten gelmemelisiniz.

            TERAZİ: İçsel enerjinizi sevdiklerinize yansıtacak ve onların sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz.
            Maddesel isteklerinizde çok fazla bir artış görülüyor. İsteklerinizden vazgeçmemelisiniz.

            AKREP: Bugün duygusal konularda bazı fanatik düşüncelerinizin esiri olabilirsiniz. Özellikle sevdiklerinizle paylaşmanız gereken çok şey var. Daha esnek olursanız, kendinizi huzurlu hissedeceksiniz.

                YAY: Bugün yakın ilişkilerinizde duygusal davranarak herkesi şaşırtabilirsiniz. Oysa sizin sert havanızın altında yumuşak bir kalbiniz olduğunu çevrenize göstermenin tam zamanı. Bazıları sizi yanlış tanıyor.

                OĞLAK: Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacaksınız.
                Yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda, işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Bugün yaşama esnek bir şekilde bakıyorsunuz.

                KOVA: Bugün partnerinizle olumlu iletişim içinde olmanız sayesinde, aldığınız ortak kararları yaşama geçirme konusunda daha inatçı olacaksınız. Entelektüel ilişkilerinizi doğru rotaya çekmelisiniz.

                    BALIK: Toplumsal ilişkilerinizi olumlu gidiyor.
                    Duygusal derinliğiniz çok güçlü. Bilinçaltınızda geliştirdiğiniz farklı olma isteğini, geleneksel yapınızdan dolayı bir türlü yaşama geçiremiyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 27 Mart 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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