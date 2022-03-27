27 Mart 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Güneş Satürn 45'liği! Trollerinin bugünkü menüsünde kulüp başkanları ve futbolcular var. Türk futbolunda neler oluyor derken, yayın hakları konusu yılan hikayesine dönebilir. Avrupa maçlarında Rus futbolculara karşı yapılan ambargolar esnetilecek.
KOÇ: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor.
Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız.
Fikirleriniz sürekli değişiyor.
BOĞA: Düşüncelerinizi paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı bir şekilde eğilmeniz, sizi farklı yapabilir. Haberleşme konusunda ketum davranıyorsunuz.