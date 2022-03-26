26 Mart 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Merkür, Plüton'a 60'lık yapıyor. Dijital sanatçıların derdi siber saldırılar olacak. Sosyal medya platformlarının savaşta taraf tuttuğu ortaya çıkacağı gibi hedef gösterdiğini de oynadığı algoritmalarla deşifre olacak. 1984'te Mars Retrosunda dünyaya gelmiş Mark Zuckerberg'in derdi bitmeyecek.
KOÇ
Yanlış anlaşılmalar ve iletişim kopuklukları başlıca probleminiz olacak olsa da pes etmeden devam etmeniz, hayat sınavını geçmenizi sağlayacak.
BOĞA
Aşk gibi duygusal alanlarda başarı sizinle. Fiziksel çekiciliğiniz de karşı cinsin ilgisini çekmeye başlayacak ve onların size yaklaşması hoşunuza gidecek.