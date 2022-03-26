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    • Burçlar
    • 26.03.2022 08:50
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    • 26.03.2022 08:50
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    26 Mart 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    26 Mart 2022 Cumartesi günlük burç yorumları. Partnerinizin sizinle ilgili samimi ve yapıcı düşüncelerinden faydalanmalısınız. 26 Mart 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 26 Mart 2022 Cumartesi günlük burç yorumları...

    Endişe ve korkularınızı susturun niyetinize teslim olun

    Astrogündem: Merkür, Plüton'a 60'lık yapıyor. Dijital sanatçıların derdi siber saldırılar olacak. Sosyal medya platformlarının savaşta taraf tuttuğu ortaya çıkacağı gibi hedef gösterdiğini de oynadığı algoritmalarla deşifre olacak. 1984'te Mars Retrosunda dünyaya gelmiş Mark Zuckerberg'in derdi bitmeyecek.

    KOÇ
    Yanlış anlaşılmalar ve iletişim kopuklukları başlıca probleminiz olacak olsa da pes etmeden devam etmeniz, hayat sınavını geçmenizi sağlayacak.

    BOĞA
    Aşk gibi duygusal alanlarda başarı sizinle. Fiziksel çekiciliğiniz de karşı cinsin ilgisini çekmeye başlayacak ve onların size yaklaşması hoşunuza gidecek.

        İKİZLER
        Özellikle mailleşerek haberleşmeye çalışıyorsanız dikkat.
        Çünkü bugünlerde iletişim kopukluklarına karşı dikkatli olmalısınız.
        Gerekirse bir maili iki kere atın.

        YENGEÇ
        Bugünlerde aile içi problemler yaşayabilirsiniz.
        Olayların odak noktasında kalmamak için mümkün olduğunca hatırlayın ve sessizce uzaktan izleyin.

        ASLAN
        Siz de bugünlerde yalana itibar etmemesi gereken grupların başında geliyorsunuz.
        Şu sıralar sağlık açısından önemli kararlar almaktan biraz kaçının.

            BAŞAK
            Doğal bitki çayları için. Özellikle portakal ve mandalina içeren esanslar size ve ev ahalisine iyi gelecek. Öte yandan bu aralar sağlığına dikkat etmelisiniz.

            TERAZİ
            Yalan bilgiler ya da aşk problemleri ile sınanabileceğiniz bir gündesiniz. Bu süreç aldatıcı bir süreç olduğu için hemen her duyduğunuza inanmayın.

            AKREP
            Bu dönemin en kazançlıları sizler olabilirsiniz. Diğer burç grupları talihsizlikler yaşıyor iken siz öğrendiğiniz derslerin başarılı sınavlarını vereceksiniz.

                YAY
                Seyahat etmesi gerekenlerin bilhassa eşyalarını gözetim altında tutması çok önemli olacak.
                Seyahat dönüşü bulunduğunuz yerde eşyanızı unutabilirsiniz.

                OĞLAK
                Genel konunuz dikkat dağınıklığı. Bir de üstüne iş yerinizde sizden üst pozisyonda çalışan kişilerin radarına yakalanarak problemler yaşayabilirsiniz.

                KOVA
                Bugünlerde kendinize ait özel sırlarınız konusunda dikkatli olun. En yakınınızdan bile bir atak alabilirsiniz ve sırlarınız bir şekilde dilden dile gidebilir.
                    Bütün taşlar yerinden oynayacak!
                    Haberler Burçlar 26 Mart 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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