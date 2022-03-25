25 Mart 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: ÇALIŞMA hayatınızda yaşayacağınız olaylar sizi şaşırtmasın. Maddi olanaklarınızı zorlamadan isteklerinizi arzu ettiğiniz şekilde yönlendirirken, partnerinizin sunacağı parasal desteklerden faydalanacaksınız.
BOĞA: İLİŞKİNİZDEKİ sorunları büyütmeden geçiştirmeye çalışmalı ve sevdiğiniz kişiyle parasal nedenlere dayanan tartışmaları abartmamalısınız.
Mal mülk edinmek için gereksiz atılım yapmayın. Detoks yapmalısınız.
İKİZLER: BUGÜN eğlence hayatınızın aktif geçeceğini müjdeleyebiliriz. Fakat kontrolü elden bırakmayın. Eski bir aşkın yeniden canlanması söz konusu. Katılacağınız toplantılarda konuşmalarınızla çevrenizi etkileyeceksiniz.