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    • Burçlar
    • 24.03.2022 08:45
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    • 24.03.2022 08:51
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    24 Mart 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    24 Mart 2022 Perşembe günlük burç yorumları. Zoru seçmek tarzınız ve sabırlı yönlerinizi ortaya çıkarmalısınız. Olumsuz düşüncelerle kafanız karışabilir. 24 Mart 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 24 Mart 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    Olumsuz düşüncelerle kafanız karışabilir

    Astrogündem: Kova ve Balık burcunda ardışık olarak dizilim yapan gezegenler dünyanın her alanda türbülansa girdiğini hissettirecek. ABD'nin yaptırımlarının Ukrayna'ya çare olmadığını bu haftadan itibaren daha net şekilde göreceğiz. Dinyeper Nehri tarihi günlere tanıklık edebilir.

    KOÇ: YALNIZLIK duygunuz çok güçlü ve olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Anlaşılmadığınızı zannederek, arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz. Uzun süredir tanıdığınız biri ile duygusal anlar yaşayabilirsiniz.

    BOĞA: YAŞAMINIZI irdelemekten vazgeçmelisiniz.
    Ortak düşünceye sahip arkadaş çevrenizle birlikte olmak istiyorsunuz.
    Yapıcı ve duygusal konuşmalarınızla çevrenizi olumlu bir şekilde etkileyeceksiniz.

        İKİZLER: İÇSEL çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Bugün yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir gün değil. Çevrenizden beklediğiniz desteği göreceksiniz.

        YENGEÇ: BUGÜN bir arkadaşınızın sorununu çözebilecek düşünceler geliştirmeniz onu çok sevindirecek. Geri planda kalmayın. Kalıplaşmış düşüncelerden kaçmak için gerekli cesareti kendinizde bulamayabilirsiniz.

        ASLAN: HIRSLARINIZIN sizi esir almasına izin vermediğiniz zaman, kendinizi huzurlu ve rahat hissediyorsunuz. Bugün, mesleki anlamda başarınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.
        Gücünüzün farkında olacağınız bir gün.

            BAŞAK: DUYGULARINIZI saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Partnerinizin düşünceleri sizden çok farklı. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı kendinizi sorumlu hissediyorsunuz. Detaylar önem kazanacak.

            TERAZİ: YALNIZ kalma ihtiyacı içindesiniz. Daha dingin düşünmek istiyorsunuz. Özgüveninizin yüksek ve dostlarınızın desteği sayesinde kendinizi hak ettiğiniz yerlerde göreceksiniz.
            Davranışlarınız karşı tarafı olumlu etkiliyor.

            AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZDE karamsar davranışlar içinde olabilir ve kendinizi gereksiz üzebilirsiniz.
            Kinci özelliklerinizi ön plana çıkacaktır.
            Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz.
            Çok dikkatli olmak zorundasınız.

                YAY: ÇALIŞMA yaşantınızla ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda hoşnutsuz durumlar söz konusu olabilir. Atılımlarınız için, gerekli sorumluluk duygusuna sahip olmanıza rağmen, zorluklar yaşıyorsunuz.

                OĞLAK: BUGÜN, ele aldığınız konuların en küçük detayları bile gözünüzden kaçmayacaktır. Dikkatli yönlerinizi işiniz ve özel ilişkilerinize yansıtacaksınız.
                Partnerinizin duygusal yaklaşımları kafanızın karışmasına neden olacaktır.

                KOVA: AİLENİZE yoğunlaşmak isteyeceksiniz.
                Evinizle ilgili kalıcı bir değişiklik yapmak istiyorsanız, atılımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.
                Aile büyüklerinizi ziyaret edecek ve akrabalarınıza yardım edeceksiniz.

                    BALIK: BUGÜN sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor ve değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz. Zoru seçmek tarzınız ve sabırlı yönlerinizi ortaya çıkarmalısınız. Olumsuz düşüncelerle kafanız karışabilir.
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                    Haberler Burçlar 24 Mart 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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