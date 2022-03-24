24 Mart 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Kova ve Balık burcunda ardışık olarak dizilim yapan gezegenler dünyanın her alanda türbülansa girdiğini hissettirecek. ABD'nin yaptırımlarının Ukrayna'ya çare olmadığını bu haftadan itibaren daha net şekilde göreceğiz. Dinyeper Nehri tarihi günlere tanıklık edebilir.