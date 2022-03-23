23 Mart 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Merkür, Neptün kavuşumu, seçime hazırlanan Fransa Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından "bizimle değilsin!" mesajını almasına ön ayak olacak. Bu arada komşumuz Yunanistan ile Türkiye arasındaki ihracat hacmi artabilir.
KOÇ: Hiçbir konuda desteğe ihtiyaç duymuyor, her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz.
Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, isteklerinizi olumlu gerçekleştireceksiniz.
BOĞA: Bilinçaltınızın sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Sezgileriniz çok yüksek. Koşullarınızı yapılandırmak isteyebilir, kısa vade çözümler yerine uzun süreçleri tercih etmelisiniz.