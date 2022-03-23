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    • Burçlar
    • 23.03.2022 08:48
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    • 23.03.2022 08:53
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    23 Mart 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    23 Mart 2022 Çarşamba günlük burç yorumları. Merkür - Neptün kavuşumu ve Ay'ın konumu sizi olumlu ve aktif etkiliyor. 23 Mart 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 23 Mart 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

    Başkalarının işinize karışmasından hoşlanmadığınız bir gündesiniz

    Astrogündem: Merkür, Neptün kavuşumu, seçime hazırlanan Fransa Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından "bizimle değilsin!" mesajını almasına ön ayak olacak. Bu arada komşumuz Yunanistan ile Türkiye arasındaki ihracat hacmi artabilir.

    KOÇ: Hiçbir konuda desteğe ihtiyaç duymuyor, her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz.
    Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, isteklerinizi olumlu gerçekleştireceksiniz.

    BOĞA: Bilinçaltınızın sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Sezgileriniz çok yüksek. Koşullarınızı yapılandırmak isteyebilir, kısa vade çözümler yerine uzun süreçleri tercih etmelisiniz.

        İKİZLER: Duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bazı arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz.
        Bugün, güvene ihtiyacınız var.

        YENGEÇ: İdeallerinizi gerçekleştirmek için donelere sahipsiniz. Duygusal ihtiyaçlarınızı ön plana çıkarmadan önce, kendinizi sınamak isteyeceksiniz. Yaratıcılığınız konusunda önemli gelişmeler var.

        ASLAN: Kendinizi değerlendirmek ve bilgilerinizi arzuladığınız gibi kullanmak için bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız.
        Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.

            BAŞAK: Disiplin gerektiren işlerde, kendinizi cesurca ortaya koyacak ve gözlemciliğinizi aktaracaksınız. Ay'ın konumu sizi olumlu ve aktif etkiliyor. Dostluğunuzu karşı tarafa yansıtabileceğiniz bir gün.

            TERAZİ: Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgunluğundan sıkılıyorsunuz. Sosyal yaşantınızda pozitif düşünceler içinde hareket edeceksiniz. Kendinizi yenileyin.

            AKREP: Arkadaşlarınızın yaratıcı yönleri hoşunuza gidiyor ve onlarla kombinasyon işler yapma düşüncesi içindesiniz. Şiddet eğilimlisi değilsiniz fakat, çevrenizde gelişen bazı olaylara tepki gösterebilirsiniz.

                YAY: Doğal yapınızı zorladığınız zaman kendinizi huzursuz ve mutsuz hissetmenizden tek sorumlu yine kendinizsiniz. Partnerinizin duygusal değişimlerinizden hemen etkileniyorsunuz.

                OĞLAK: Ailenizin sorunları karşısında kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. Bugün inatla kendi fikirleriniz savunmak isteyeceksiniz.
                Partneriniz ve arkadaşıyla konuşacağınız konuda pek tutucu davranmayın.

                KOVA: Çevresel ilişkilerinize temkinli davranmanız gerektiğini biliyorsunuz. Belli bir sistemde hareket edebilirsiniz. İletişim konusunda aksiliklerin söz konusu olması sonucunda, beklentileriniz gecikebilir.

                    BALIK: Maddi konuların güncellik kazanması, harcamalarınızı olumsuz etkileyecektir.
                    Harcamalarınızı kısıtlamak zorundasınız.
                    Başkalarının işinize karışmasından hoşlanmadığınız bir gündesiniz.
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                    Haberler Burçlar 23 Mart 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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