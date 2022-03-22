22 Mart 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: En son 1945 yılında Mars - İkizler seyrinde kullanılan nükleer başlıklar 2022'nin Ağustos ayında gündeme gelebilir. Ukrayna'nın biyolojik silah çalışmalarının olup olmadığı da bu hafta ortaya çıkabilir.
KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınıza, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.
BOĞA: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğu zaman, kafanız oldukça işlek çalışıyor. Kazançlarınızda dikkatli davranmak ve gereksiz sözler vermek istemiyorsunuz.