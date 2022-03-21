21 Mart 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Merkür, Jüpiter kavuşumu, gözler önünde yaşanan savaşın telekomünikasyon şirketlerine yansımasına sebep olacak. Ülkemizin ise önde gelen GSM operatör şirketlerinin üst düzey yöneticileri değişebilir.
KOÇ: Partneriniz üzerinde oldukça etkilisiniz. Enerjinizi ona yansıtabiliyorsunuz. Çevresel aktivitelere birlikte katılacak, bir çok şeyi de paylaşacaksınız. Girişimciliğinizi ortaya koymalısınız.
BOĞA: Maddi konularda girişimciliğinizi engelleyen bazı gizli kuşkularınız var. Bugün iş birliği içinde hareket etmek için katılım beklemenize rağmen, sizinle aynı şeyi düşünmeyen kişiler var.