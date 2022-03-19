19 Mart 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Venüs, Uranüs 90'lığı, 10 Şubat 1947 tarihinde Mars, Kova'dayken cumhuriyetini ilan etmiş ama bir türlü derdi bitmemiş olan Libya'nın sokakları tekrar karışabilir diyor. Libya, erken seçime hızla evrilecek ülkelerin başında yer alabilir... İnsan, geride bıraktıklarını özler, sahip olduğundan sıkılır, ulaşamadığına tutulur. Ve ulaşılmaz olan hep aşk olur.