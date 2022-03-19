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    • Burçlar
    • 19.03.2022 08:40
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    • 19.03.2022 09:34
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    19 Mart 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    19 Mart 2022 Cumartesi günlük burç yorumları. Akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Gizemli olayların peşine düşüyorsunuz.19 Mart 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 19 Mart 2022 Cumartesi günlük burç yorumları...

    İnsan, geride bıraktıklarını özler

    Astrogündem: Venüs, Uranüs 90'lığı, 10 Şubat 1947 tarihinde Mars, Kova'dayken cumhuriyetini ilan etmiş ama bir türlü derdi bitmemiş olan Libya'nın sokakları tekrar karışabilir diyor. Libya, erken seçime hızla evrilecek ülkelerin başında yer alabilir... İnsan, geride bıraktıklarını özler, sahip olduğundan sıkılır, ulaşamadığına tutulur. Ve ulaşılmaz olan hep aşk olur.

    KOÇ
    Hayatınızda dengeyi kurmak için uygun bir gündesiniz. Yargı kapısıyla ilgisi olan Koç'lar işlerinizi düzenlemek hususunda başarınız ile herkesi kıskandıracaksınız.



    BOĞA
    Maddi ve manevi konuda olumlu olan şansınızın hep peşinizde olduğu bir döneme giriyorsunuz.
    Özgürlüğünüze her zamankinden daha düşkün olabilirsiniz.

        İKİZLER
        Herkese tanışır tanışmaz potansiyel damgası vurmamaya özen gösterin. Özellikle evli olan İkizler eşinizi kırma derecesine gelmemeye dikkat etmeye çalışın.

        YENGEÇ
        Biri bir hatayı tekrarlıyorsa mesafe koyun. Partnerinize karşı aşk konusunda gösterdiğiniz kontrolcü tutumu kendinize karşı da uygulamanız gerekir.

        ASLAN
        Son zamanlarda iş konularında hemcinslerinize karşı yanında durarak değil de destekleyerek devam ederseniz başarınız katlanıyor olacak.

            BAŞAK
            Yüksek pozisyonlarda çalışan Başak'lar personellerinize karşı daha anlayışlı olmalısınız.
            Ancak yine de bireyselliğiniz ile kendi kararlarınızı da vermeye dikkat edin.

            TERAZİ
            Son günlerde duygusal olarak sınanacağınız bir süreçten geçebilir yanlış ve doğru arasında gezinirken kendinizi sorgulama fırsatı bulabilirsiniz.

            AKREP
            Sizlerin hayatının odak noktası sükunet ve barış adımları olabilir. Kaynaklarınızı sadece kendiniz için değil başkaları için de kullanmaya başladığınızda başarınız artacak.

                YAY
                Son zamanlarda iş konularında ufak tefek başarılar elde ediyor iken bir yandan da partnerinizle sorunları çözmüş olmanın huzurundasınız.

                OĞLAK
                Birinden barışma teklifi bekleyebilirsiniz.
                Partnerinizle duygusal açından uyumunuz yüksek olacak ve hatalarınızı affetmek ve devam etmek için uygun bir gün.

                KOVA
                Maddi anlamda biraz daha özgüvenli hissettikçe sosyalliğiniz de artacak.
                Kendinizi olabilecek en doğru derecede ifade etme yeteneğine sahip olacağınız, netlik odaklı bir gün olacak.
                    Adı Sevgi fragman
                    Haberler Burçlar 19 Mart 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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