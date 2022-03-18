18 Mart 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Kerameti benden, görmesi sizden! diyen Dolunay ile karşı karşıyayız. İngiltere Tempest Projesiyle adından söz ettirirken, ülkemiz ise 14 Haziran 1988'de Satürn Uranüs kavuşumunda kurulan ROKETSAN'ın başarıları ile gündeme gelecek.
KOÇ: BUGÜN çatışmalardan uzak kalmalısınız.
Toplumsal olayların çevrenizde gelişmesi sayesinde işinizle ilgili gelişmeler var. İşinize bağlılığınız, önemli pozisyonların oluşmasına neden oluyor.
BOĞA: BAĞIMSIZ çalışmayı denemelisiniz.
Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu önemli. Gerekli kişileri bir araya getirmek için yapacağınız çalışmalarda istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz.